Essence of Gold Sturgeon на основе ДНК осетра в высокой концентрации - новая, уже третья коллекция в линии L'Elixir des Glaciers ("Эликсир ледников") знаменитой швейцарской марки Valmont.

Новая коллекция Valmont из линии "Эликсир ледников" на основе ДНК осетра состоит из двух продуктов - Fluide Merveilleux и Creme Merveilleuse.

В нее входит два продукта - флюид и крем для ухода за зрелой кожей лица. Они заряжают ее сиянием и насыщают минералами, которые не вырабатываются в организме самостоятельно. В марте этого года коллекция появилась в России и представлена эксклюзивно в ЦУМе.

В коллекции Essence of Gold Sturgeon ("Эссенция золотого осетра") сочетается многолетний опыт заводчиков ценных пород рыб и эффективные формулы бренда Valmont, созданные на основе современных научных разработок в сфере косметологии.

Осетровые считаются одними из древнейших видов рыб, живущих сегодня. Секрет их удивительного долголетия кроется в их ДНК. В лаборатории Valmont были разработаны новые технологии, позволяющие добывать нужные молекулы из молок самцов осетра для применения в высокоэффективных косметических средствах.

Поскольку в 2010 году вышел запрет на отлов осетров в дикой природе, единственным выходом стало их приобретение у официальных заводчиков. Идеальное рыбное хозяйство было найдено на юго-западе Франции, в регионе Дордонь, где не только выращивают осетров отборных пород, но и придерживаются этичного подхода к их разведению.

Из 24 существующих видов осетровых Valmont выбрал всего три породы, которые отвечают всем требованиям сырья высокого качества. Это позволило получить две молекулы ДНК разного веса, каждая из которых оказывает свой эффект. Высокомолекулярная ДНК, полученная из молок алмазного осетра (его часто называют "русским") и сибирского осетра, интенсивно восстанавливает кожу, действуя на протяжении длительного времени. Низкомолекулярная ДНК, полученная из молок белого осетра, содержит активные вещества, которые отлично усваиваются кожей и эффективно устраняют видимые признаки возрастных изменений.

ДНК осетра в высокой концентрации, содержащаяся в флюиде и креме коллекции Essence of Gold Sturgeon, возвращает молодость и красоту даже самой капризной и требовательной коже. Она блокирует эластазу (энзим, снижающий естественную эластичность кожи) и стимулирует выработку протеогликанов (белков, отвечающих за упругость).

CEO и основательница Valmont Софи Гийон: "Наша линейка "Эликсир ледников" полюбилась многим благодаря ее мощному научному базису".

Помимо ДНК осетра в состав средств входит уникальный минеральный комплекс (магний, марганец, селен). Человеческое тело не способно самостоятельно воспроизводить эти драгоценные элементы, и они исчезают с течением времени - выводятся в процессе терморегуляции, разрушаются под воздействием стресса и окружающей среды. Кожа, испытывающая недостаток минеральных веществ, выглядит тусклой и безжизненной, как слабо светящийся экран смартфона, у которого скоро сядет батарейка. Помимо указанного трио минералов в составе средств есть красные водоросли, биодоступные соли и обогащенная олигоэлементами вода, прошедшая фильтрацию через геологические пласты. Редкие морские олигоэлементы и ценная ДНК осетровых в высокой концентрации стали главным источником сияния и восстановления кожи в коллекции Essence of Gold Sturgeon.

Флюид и крем для лица выравнивают тон, возвращают коже свежий вид, укрепляют и подтягивают, поддерживая ее молодость. Fluide Merveilleux, созданный по технологии наноэмульсии, действует подобно сыворотке, обеспечивая мгновенный результат. Он усиливает сияние кожи и насыщает ее минералами. Creme Merveilleuse с роскошной шелковой текстурой преображает цвет лица, смягчает и питает кожу, выравнивает пигментацию. Он обеспечивает пролонгированный эффект, восстанавливая кожу изнутри, возвращая ей силу и природную красоту.

Средства оказывают мгновенное регенерирующее антивозрастное действие, направленное против морщин и потери упругости. Они идеально подходят коже с выраженными признаками возрастных изменений, поскольку мгновенно заряжают ее сиянием и возвращают отдохнувший вид.

Ольфакторная композиция, выбранная в качестве отдушки флюида и крема, приятна и интересна: ваниль и амбра дополняют древесно-цветочную базу, в основе которой - аккорды розы, кедра и ландыша.