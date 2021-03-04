Новости

Facebook снял запрет на политическую рекламу 08:56
На Урале девочка была ранена из-за взрыва в руках неизвестного предмета 08:52
В Люберцах угнали курьерский автомобиль за 1,4 миллиона рублей 08:52
В Ленобласти задержали главу Кировского района 08:49
На Урале руководство полиции отстранили от работы из-за поборов 08:38
СМИ: В России могут ввести новый налог для иностранных IT-компаний 08:20
На Украине объяснили устойчивость пророссийских настроений 08:17
Можно испортить желудок: Профессор назвал безопасную дозу чеснока 08:15
В ночь на четверг сгорела художественная мастерская в центре Москвы 07:39
"Барселона" вышла в финал Кубка Испании благодаря голу Брэйтуэйта 07:32
Китайский зонд "Тяньвэнь-1" прислал новые снимки с орбиты Марса 06:42
Палата представителей США проголосовала за полицейскую реформу 06:21
Илон Маск заявил о надежде на дальнейший успех Starship 05:26
На Кубе начинается третья фаза испытаний собственной вакцины от коронавируса 05:13
Пушков усомнился в способности США отказаться от насаждения демократии за рубежом 04:53
В организме больных лейкемией коронавирус может оставаться более полугода 04:17
Крупные сетевые компании США не поддержали отмену ношения масок в Техасе 03:48
Прототип корабля Starship компании SpaceX взорвался после посадки 03:04
Власти Германии договорились о смягчении ограничений по COVID-19 с 8 марта 02:42
В США более 52 миллионов человек сделали прививку от коронавируса 02:11
Администрация Байдена заявила об отказе от участия в "вечных войнах" 01:43
Гол Миранчука помог "Аталанте" разгромить "Кротоне" 00:48
В Индии вакцинацию от COVID будут проводить круглосуточно 00:29
Взлет прототипа корабля Starship компании SpaceX экстренно отменен 00:08
Украинский снайпер убил сотрудника МВД ДНР в Ясиноватой 00:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
04.03.2021 07:30
Рубрика: Общество

Золотой осетр

Российская газета - Спецвыпуск № 46(8397)
Essence of Gold Sturgeon на основе ДНК осетра в высокой концентрации - новая, уже третья коллекция в линии L'Elixir des Glaciers ("Эликсир ледников") знаменитой швейцарской марки Valmont.
Новая коллекция Valmont из линии "Эликсир ледников" на основе ДНК осетра состоит из двух продуктов - Fluide Merveilleux и Creme Merveilleuse. Новая коллекция Valmont из линии "Эликсир ледников" на основе ДНК осетра состоит из двух продуктов - Fluide Merveilleux и Creme Merveilleuse.
Новая коллекция Valmont из линии "Эликсир ледников" на основе ДНК осетра состоит из двух продуктов - Fluide Merveilleux и Creme Merveilleuse.

В нее входит два продукта - флюид и крем для ухода за зрелой кожей лица. Они заряжают ее сиянием и насыщают минералами, которые не вырабатываются в организме самостоятельно. В марте этого года коллекция появилась в России и представлена эксклюзивно в ЦУМе.
Экологичность косметики Clarins начинается с альпийской биофермы

В коллекции Essence of Gold Sturgeon ("Эссенция золотого осетра") сочетается многолетний опыт заводчиков ценных пород рыб и эффективные формулы бренда Valmont, созданные на основе современных научных разработок в сфере косметологии.

Осетровые считаются одними из древнейших видов рыб, живущих сегодня. Секрет их удивительного долголетия кроется в их ДНК. В лаборатории Valmont были разработаны новые технологии, позволяющие добывать нужные молекулы из молок самцов осетра для применения в высокоэффективных косметических средствах.

Поскольку в 2010 году вышел запрет на отлов осетров в дикой природе, единственным выходом стало их приобретение у официальных заводчиков. Идеальное рыбное хозяйство было найдено на юго-западе Франции, в регионе Дордонь, где не только выращивают осетров отборных пород, но и придерживаются этичного подхода к их разведению.

Из 24 существующих видов осетровых Valmont выбрал всего три породы, которые отвечают всем требованиям сырья высокого качества. Это позволило получить две молекулы ДНК разного веса, каждая из которых оказывает свой эффект. Высокомолекулярная ДНК, полученная из молок алмазного осетра (его часто называют "русским") и сибирского осетра, интенсивно восстанавливает кожу, действуя на протяжении длительного времени. Низкомолекулярная ДНК, полученная из молок белого осетра, содержит активные вещества, которые отлично усваиваются кожей и эффективно устраняют видимые признаки возрастных изменений.

ДНК осетра в высокой концентрации, содержащаяся в флюиде и креме коллекции Essence of Gold Sturgeon, возвращает молодость и красоту даже самой капризной и требовательной коже. Она блокирует эластазу (энзим, снижающий естественную эластичность кожи) и стимулирует выработку протеогликанов (белков, отвечающих за упругость).

CEO и основательница Valmont Софи Гийон: "Наша линейка "Эликсир ледников" полюбилась многим благодаря ее мощному научному базису".

Помимо ДНК осетра в состав средств входит уникальный минеральный комплекс (магний, марганец, селен). Человеческое тело не способно самостоятельно воспроизводить эти драгоценные элементы, и они исчезают с течением времени - выводятся в процессе терморегуляции, разрушаются под воздействием стресса и окружающей среды. Кожа, испытывающая недостаток минеральных веществ, выглядит тусклой и безжизненной, как слабо светящийся экран смартфона, у которого скоро сядет батарейка. Помимо указанного трио минералов в составе средств есть красные водоросли, биодоступные соли и обогащенная олигоэлементами вода, прошедшая фильтрацию через геологические пласты. Редкие морские олигоэлементы и ценная ДНК осетровых в высокой концентрации стали главным источником сияния и восстановления кожи в коллекции Essence of Gold Sturgeon.

Флюид и крем для лица выравнивают тон, возвращают коже свежий вид, укрепляют и подтягивают, поддерживая ее молодость. Fluide Merveilleux, созданный по технологии наноэмульсии, действует подобно сыворотке, обеспечивая мгновенный результат. Он усиливает сияние кожи и насыщает ее минералами. Creme Merveilleuse с роскошной шелковой текстурой преображает цвет лица, смягчает и питает кожу, выравнивает пигментацию. Он обеспечивает пролонгированный эффект, восстанавливая кожу изнутри, возвращая ей силу и природную красоту.
Корейская "веганская косметика": нет стереотипам о натуральном уходе

Средства оказывают мгновенное регенерирующее антивозрастное действие, направленное против морщин и потери упругости. Они идеально подходят коже с выраженными признаками возрастных изменений, поскольку мгновенно заряжают ее сиянием и возвращают отдохнувший вид.

Ольфакторная композиция, выбранная в качестве отдушки флюида и крема, приятна и интересна: ваниль и амбра дополняют древесно-цветочную базу, в основе которой - аккорды розы, кедра и ландыша.

Общество Ежедневник Образ жизни

Главное сегодня

Прототип корабля Starship компании SpaceX взорвался после посадки
Пушков усомнился в способности США отказаться от насаждения демократии за рубежом
Киев обиделся на шутку премьера Словакии про обмен "Спутника V" на часть Украины
В организме больных лейкемией коронавирус может оставаться более полугода
Названы характеристики российских кораблей проекта 23900
Врач рассказала о правилах подготовки к вакцинации от COVID-19
Синоптики предсказали холодный март