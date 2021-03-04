Что легко создает ощущение весны? Конечно, живые цветы в вазе.

Их изображения на тарелках и чашках. Любые цветы - срезанные или расцветающие в горшках, хрустальные или фарфоровые, яркие или нежные - несут радость. В творчестве художника Марка Шагала тема букетов появилась, когда он встретил свою будущую жену: "Именно Белла принесла мне первый цветок... Мы можем долго рассуждать о значении цветов, но для меня они олицетворяют саму жизнь".

Знаменитые рисунки на фарфоре марки Ginori 1735 (до недавнего времени Richard Ginori) появились еще в XVIII веке. Причина их возникновения была весьма прозаической: поначалу они были призваны прикрывать недостатки фарфора, если тот получался не совсем белым. Однако идея оказалась настолько удачной, что стала характерной особенностью бренда.