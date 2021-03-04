ВЦИОМ: 47% россиян положительно относятся к трехдневному голосованию

Возможность голосовать в течение трех дней положительно оценили 47% россиян. Такие данные привел руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов.

"Мы фиксируем, что к возможности голосовать в течение трех дней положительно относятся 47%, отрицательно - 22%", - сказал он на круглом столе в МИА "Россия сегодня".

Еще 30% отметили, что им это безразлично. При этом 60% опрошенных считают, что должна быть возможность голосования в течение трех дней, за один день выступили 34%.

"Мы можем говорить, что мнение о положительности практики трехдневного голосования достаточно устойчиво, эта группа преобладает и это, конечно же, способствует повышению легитимности", - сказал Михаил Мамонов.

Он также отметил, что, по мнению 56% респондентов, продолжительность голосования не влияет на доверие к выборам.

Эксперт рассказал об отношении наших граждан к голосованию на дому: 48% оценивают его положительно, 17% говорят, что им это безразлично и лишь каждый третий дает критические оценки.