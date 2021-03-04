Верховный суд разрешил штрафовать алиментщиков за неполные выплаты

Верховный суд России подготовил проект постановления пленума, который распространяет ответственность за неуплату алиментов на неполные выплаты.

Как пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, на практике граждане нередко занижают размеры алиментов, выплачивая минимальные суммы, надеясь таким образом избежать привлечения к ответственности.

"Подготовленные разъяснения Верховного суда закрывают подобную лазейку. Нижестоящие инстанции будут ориентированы на то, что граждан можно привлекать к административной ответственности, если будет установлен факт умышленной неполной уплаты алиментов", - рассказал Владимир Груздев.

Как сказано в проекте подготовленного Верховным судом документа "лицо, обязанное уплачивать алименты, подлежит привлечению к административной ответственности и в том случае, если установлен факт умышленной неполной уплаты им средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей, то есть уплаты алиментов в размере меньшем, чем это предусмотрено судебным актом или соглашением об уплате алиментов, поскольку данное обстоятельство является их нарушением".