Внимание зарубежных СМИ привлек 14-й пятилетний план Китая

Японское издание Nikkei Asia назвало предстоящие "Две сессии" важным событием года в политической жизни страны. Китай стал единственной из крупнейших экономик, которой в 2020 году удалось взять эпидемию под контроль, пишет издание.

Агентство Reuters пишет, что в рамках 14-го пятилетнего плана будут названы приоритеты в дальнейшем развитии второй экономики мира.

Китай готовится перейти от традиционных методов производства к новаторству. Здесь быстро развивается новая модель экономики, которая оказывает влияние на мировые рынки, сообщает британский сайт Lexology.