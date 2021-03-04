Внимание зарубежных СМИ привлек 14-й пятилетний план Китая

На этой неделе в Пекине открывается ежегодное заседание "Двух сессий". Такие темы, как 14-й пятилетний план, перспективные цели на период до 2035 года, экономическое развитие и подъем Китая, несомненно, находятся в центре внимания зарубежных СМИ. Об этом сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
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Японское издание Nikkei Asia назвало предстоящие "Две сессии" важным событием года в политической жизни страны. Китай стал единственной из крупнейших экономик, которой в 2020 году удалось взять эпидемию под контроль, пишет издание.
Агентство Reuters пишет, что в рамках 14-го пятилетнего плана будут названы приоритеты в дальнейшем развитии второй экономики мира.
Китай готовится перейти от традиционных методов производства к новаторству. Здесь быстро развивается новая модель экономики, которая оказывает влияние на мировые рынки, сообщает британский сайт Lexology.