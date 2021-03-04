ВОЗ: Меры защиты от COVID-19 важно соблюдать из-за мутирующих штаммов

Необходимо продолжать поддерживать меры защиты от COVID-19 из-за его мутаций. Такое мнение выразила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

"Новые штаммы находятся под острым наблюдением всех лабораторий. В России тоже проводят генетические исследования, - пояснила Вуйнович в эфире "Россия 24". - Никто не может предсказать, предусмотреть, какие мутации будут и что может их вызвать. Поэтому очень важно продолжать соблюдать (противоэпидемические - прим. ред.) меры".

Вуйнович напомнила еще раз об основных средствах защиты: ношении масок, соблюдении социальной дистанции, уменьшении контактов, мытье рук. Кроме того, важным средством прекращения распространения инфекции является вакцинация.