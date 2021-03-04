ВОЗ: в ряде стран половина случаев COVID-19 вызвана "британским" штаммом

Как распространяются новые мутировавшие штаммы коронавируса в Европе, сообщили сегодня эксперты Европейского бюро ВОЗ на брифинге.

"Британский" (идентифицированный в Англии в октябре прошлого года) штамм коронавируса сегодня зафиксирован уже в 43 странах Европы, "южноафриканский" вариант - в 26, "бразильский" - в 15 странах, сообщили в европейском бюро ВОЗ.

"Мы отслеживаем процент интересующих нас штаммов среди всех заражений, и мы видели, особенно в Западной и Центральной Европе, что со временем процент присутствия B117 ("британская" разновидность коронавируса) продолжает распространяться. И в то время, как он распространяется, кривая эпидемии меняется", - отметила представитель Европейского бюро ВОЗ Кэтрин Смоллвуд.

По данным ВОЗ, "британский" штамм доминирует в ряде европейских стран: в Великобритании, Дании и Германии не менее 50% случаев заболевания вызваны именно этой разновидностью.