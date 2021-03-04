Впервые со времен СССР Россия начнет проектирование миссии на Венеру

По словам ученого, основные контуры российской венерианской программы будут выяснены в ходе проводимого проектирования. Первым этапом исследования планеты будет отправка автоматической межпланетной станции "Венера-Д". В настоящий момент заключаются договоры с исполнителями работ - НПО им. С. А. Лавочкина (входит в Роскосмос) и ИКИ РАН.

Проектирование может занять два года. "Мы надеемся, что в 2029 году к Венере улетит первый аппарат", - отметил научный руководитель института. В рамках венерианской программы также планируется решить задачу доставки на Землю грунта со второй от Солнца планеты. Она будет реализована после выполнения программы посадки, исследования образцов и района посадки.

Новая программа по исследованию Венеры включает отправку не менее трех научных аппаратов.

Как рассказывают ученые ИКИ РАН, проект "Венера-Д" продолжит исследования Венеры с использованием орбитального аппарата, субспутника и посадочного аппарата, оснащeнных научной аппаратурой широкого спектра. Прорабатывается включение в проект долгоживущей станции, которая проработает на поверхности Венеры около 60 суток.

Такой по сложности космический проект будет осуществлен впервые. Российский и мировой опыт в области технологии космического машиностроения, в создании миниатюрных измерительных приборов и повышении качества космической радиосвязи позволит реализовать данный проект.

Это продолжение фундаментальных исследований Венеры, которые активно проводились в 60-80-e годы и начале 90-х советскими и американскими миссиями. За эти годы специалисты получили большой объем данных, касающихся строения и состава атмосферы, облачного слоя, скоростей ветра, состава поверхности. Однако многие вопросы, связанные с динамикой атмосферы, проблемами суперротации, гигантского парникового эффекта, эволюции Венеры и другие так и остались нерешенными. Впечатляющие результаты получены европейским орбитером "Венера Экспресс", но многие вопросы просто не могут быть решены с орбитера.

Поэтому проект "Венера-Д" должен обеспечить новый качественный уровень научных исследований планеты, когда наблюдаемые природные явления, происходящие на планете, можно одновременно изучать как с орбиты, так и находясь на поверхности планеты.