ВШЭ: Россия впервые пережила кризис лучше зарубежных стран

Несмотря на скептические прогнозы экспертов, падение ВВП в России составило 3,1%, тогда как в глобальной экономике - 3,5%.

"Выдержать удар, проявившийся в резком падении потребительской активности, внешнего спроса, цен на нефть, а также в осложнении из-за эпидемии производственной деятельности, помогли действующее в последние годы бюджетное правило и предпринятые государством меры по поддержке экономики. А политика инфляционного таргетирования способствовала финансовой стабильности", - считают эксперты.

В этот раз удар кризиса примерно поровну разделили между собой внешний и внутренний спрос. Тогда как в 2015 году ВВП упал на 2,0%, а экспорт продолжал расти.

В прошлом году экспорт упал на рекордные с 1996 года 5,1%. Это объяснялось самой глубокой мировой рецессией с середины XX века, ограничениями международного сообщения и беспрецедентным сокращением нефтедобычи в рамках соглашения ОПЕК+. А потребительский спрос внутри страны упал на 8,6%. Это падение оказалось хуже, чем в 2009 году, но такое же мощное, как в 2015 году. Из-за пандемии снизилось потребление и реальные располагаемые доходы населения (на 3,5%).

"Кризис 2020 года из-за своей эпидемиологической специфики характеризовался исключительной неравномерностью экономической динамики. Розничный товарооборот сократился на 4,1%, в то время как платные услуги населению - на 17,1%. В счете ВВП методом производства некоторые виды деятельности упали на четверть", - отмечается в бюллетене.

Однако после провала во втором квартале прошлого года экономика адаптировалась к кризису и частично отыграла падение. Впрочем, затормозила это восстановление вторая волна эпидемии.

Но сейчас безработица снижается, эпидемиологическая обстановка улучшается, население активно вакцинируется. Поэтому, по прогнозам опрошенных ВШЭ экспертов, уже в феврале 2021 года рост ВВП может составить 2,8%, в феврале 2022 года - 2,4% и затем стабилизируются на уровне 2,0% в год. Рост реальных располагаемых доходов прогнозируется ВШЭ на уровне 2,3% в 2021 году и 1,8% в 2022 году.