Выброшенные маски заполонили океаны

Если до пандемии коронавируса одной из главных головных болей экологов был пластиковый мусор, то теперь его место заняли медицинские маски. Согласно подсчетам специалистов, в 2020 году в воды мирового океана попали порядка 1,56 миллиарда использованных масок. Это больше, чем популяция медуз во всем мире.

Впервые проблема обнаружилась в мае 2020 года. Уже тогда ныряльщики заметили необычный мусор на дне Средиземного моря. Привлек он к себе внимание именно своей необычностью, поскольку к наличию пластика, как бы это ужасно ни звучало, люди уже привыкли. Ежегодно в Средиземное море попадает 570 тысяч тонн пластиковых отходов, в глобальном масштабе речь идет о 8 миллионах тонн в год.

Как отмечают эксперты, пандемия коронавируса ухудшила экологическую ситуацию. Люди стали выбрасывать использованные маски где попало, дожди их смывают в реки, а те выносят их в моря и океаны. По данным организации OceansAsia, речь идет о 1,56 миллиарда масок, что составляет около 3 процентов всех произведенных в 2020 году (52 миллиарда единиц). Кстати, бизнес по их пошиву стал одним из самых прибыльных, если в 2019 году он принес предпринимателям 660 миллионов евро, то в 2020-м - уже 137 миллиардов.

Сегодня маски находят даже на самых удаленных пляжах, где практически не бывает людей. По словам представителей OceansAsia, если в самом начале волонтеры собирали около 70 масок в день, то сейчас речь идет о 150 в час. Это мусор уже начал угрожать жизни животных. Так, осенью в Бразилии был обнаружен пингвин, умерший от того, что проглотил маску. Это был первый случай в мире смерти от "пандемического мусора".

Как напоминает испанская El Mundo, власти отдельных стран начали предпринимать меры для борьбы с этой угрозой, начали информационные кампании, установили специальные контейнер для масок, ввели штрафы. Во Франции, например, они составляют от 135 до 750 евро в зависимости от серьезности правонарушения.

Эксперты отмечают, что в мире еще не до конца осознали, какую опасность представляют маски для окружающей среды. Они разлагаются порядка 450 лет, а уничтожить быстро их можно только на мусоросжигательных заводах. Но туда попадает лишь малая часть выброшенных масок. А они даже на свалках могут представлять опасность. Так, птицы запутываются в резинках. Кстати, поэтому в Британии Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными призвало разрезать эти резинки перед тем, как отправить маску в мусорный контейнер.

В целом же все чаще звучат призывы использовать многоразовые средства защиты, чтобы предотвратить возвращение культуры "одноразового использования".