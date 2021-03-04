В целом российские граждане удовлетворены поддержкой, которую им оказывает государство в период пандемии, но считают эту поддержку недостаточной. Таковы результаты исследования, проведенного специалистами Высшей школы экономики.

"Так же, как в кризис 2008-2009 годов, правительство прежде всего стремилось поддержать россиян в рамках уже существующих программ социальной защиты, - пояснила заместитель директора Института социальной политики Высшей школы экономики Оксана Синявская. - В прошлый кризис больше всего внимания получили пенсионеры, в этом - семьи с детьми, однако и в том и в другом случае наиболее пострадавшими были другие группы населения. В этот раз поддержка для них, то есть для малого и среднего бизнеса, ИПП и самозанятых была ограниченной".

В целом российские граждане удовлетворены поддержкой государства в период пандемии

Насколько представители малого и среднего бизнеса удовлетворены поддержкой государства - об этом они дискутируют в своих чатах. Кто-то считает эту поддержку существенной, кто-то - недостаточной, но все признают, что не были брошены на произвол судьбы. "Малый, средний бизнес, микропредприятия, особенно в сфере услуг, сталкиваются сейчас с объективными трудностями, сокращением заказов, снижением выручки. Нужно помочь таким компаниям продолжить устойчивую работу, а значит сохранить своих сотрудников", - сказал Владимир Путин в первом своем обращении к гражданам России в связи с пандемией коронавируса. Он предложил дать компаниям малого и среднего бизнеса отсрочку по всем налогам, кроме НДС, на шесть месяцев, а для микропредприятий, кроме такой отсрочки по налогам, дать еще и отсрочку по страховым взносам в социальные фонды. Президент поручил Банку России предусмотреть аналогичный механизм пролонгации кредитов и для индивидуальных предпринимателей. "Если выплата долга в силу объективных причин оказывается в принципе невозможной, - сказал президент, - то и в этом случае гражданин не должен попадать в тупик, становиться заложником требований кредиторов. Процедура банкротства должна быть посильной и необременительной". Необходимо также, сказал Владимир Путин, поддержать доходы граждан, прежде всего занятых на малых и средних предприятиях. Чтобы у таких предприятий появились для этого дополнительные ресурсы, президент предложил в два раза, с 30 до 15 процентов, снизить для них размер страховых взносов. Такая пониженная ставка будет распространяться на сумму зарплаты, превышающую МРОТ. Если же зарплата будет на уровне МРОТ или ниже, то ставка останется прежней - 30 процентов. Причем пониженная ставка вводится не на несколько месяцев, не только в качестве антикризисной меры, а, по словам президента, "вдолгую", на перспективу.

В тот же день - откликом на президентское обращение - Федеральная налоговая служба приостановила до 1 мая 2020 года блокировку счетов при наличии задолженностей по уплате налогов, сборов и страховых взносов для субъектов малого и среднего предпринимательства. Аналогичные меры принимались и в регионах. Например, в Приморье были сразу приостановлены проверки предприятий малого бизнеса. А незавершенные проверки по применению контрольно-кассовой техники шли без непосредственного контакта с налогоплательщиком - через "личный кабинет" или почту. Кроме того, были снижены ставки налога на имущество для субъектов малого и среднего бизнеса по наиболее пострадавшим видам деятельности. Предоставлялась отсрочка по уплате налогов и страховых взносов для плательщиков, работающих в сфере физической культуры, спорта, искусства, и авиакомпаний, работающих в сфере туризма. Налоговая служба не инициировала процедуру банкротства за долги перед бюджетами по наиболее пострадавшим отраслям экономики. То же и в Калининградской области. Там получили поддержку отрасли, наиболее пострадавшие от пандемии: туристический и гостиничный бизнес, общепит. На эти цели региональный Центр поддержки предпринимательства дополнительно выделил 200 млн рублей. Ставку льготных займов центра снизили до 0,1 процента на срок от трех до шести месяцев.

Большинство представителей малого бизнеса в России - это так называемые "вынужденные предприниматели". Люди, которых жизнь вытолкнула в бизнес и которые не имеют иных источников существования. Кроме коронавируса, удар по их бизнесу нанес и обвал рубля, из-за чего покупательная способность населения, и без того невысокая, упала еще ниже. Малый бизнес работает с населением, а не с компаниями, и если у этого населения проблемы с доходами, то и малый бизнес садится на мель.

Но сильнее, чем коронавирус, бьют по малому предпринимательству всяческие проверки. В России около 40 ведомств, которые в той или иной степени занимаются проверками бизнеса. Но в 2020 году число проверок уменьшилось для всех регионов, контрольно-надзорных органов и почти всех секторов экономики.

В России стало больше людей, верящих в собственную способность менять жизнь

А еще в России стало больше людей, верящих в собственную способность менять жизнь. Как показал опрос, проведенный исследователями Высшей школы экономики, в 2020 году в способность "изменить обстоятельства своей жизни к лучшему" верили 30 процентов опрошенных - на 8 процентов больше, чем в 2016 году. По наблюдениям авторов опроса, увеличилась и доля граждан, позитивно оценивающих деятельность государства, хотя его социальная активность, по мнению большинства, могла бы быть и выше.