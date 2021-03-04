Взлет прототипа корабля Starship компании SpaceX экстренно отменен

Старт прототипа космического корабля Starship SN10, предназначенного для полетов на Марс, был экстренно отменен, передает ТАСС. Следующая попытка запуска произойдет через сутки. Напомним, что разработчиком Starship является американская компания SpaceX.

Сообщается, что взлет был отменен буквально после запуска двигателей корабля.

"Мы провели отсчет времени, мы осуществили зажигание двигателей Raptor, компьютер дал сигнал об отмене", - так прокомментировал случившееся диспетчер трансляции, которая велась на сайте компании.

Причина отмены пока не озвучена. Напомним, что в двух предыдущих попытках прототипы корабля взрывались при посадке.