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WhatsApp запустил долгожданную возможность

Текст:   Антон Благовещенский
04.03.2021,  
14:06
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

В десктопной версии WhatsApp появилась возможность совершать голосовые и видеозвонки. На первом этапе будут доступны звонки "один на один", позднее появятся и групповые.

Как пишет Engadget, в мобильном приложении WhatsApp эта функция доступна с 2020 года, а пользователи Windows и Mac доступа к ней имели - за исключением избранных участников тестирования.

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В заявлении WhatsApp говорится, что за последний год число людей, звонящих друг другу через мессенджер, значительно выросло. Видеосвязь на компьютерах будет доступна как в вертикальной, так и в альбомной ориентации, а окно может всегда отображаться поверх остальных окон.

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