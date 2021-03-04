WhatsApp запустил долгожданную возможность

В десктопной версии WhatsApp появилась возможность совершать голосовые и видеозвонки. На первом этапе будут доступны звонки "один на один", позднее появятся и групповые.

Как пишет Engadget, в мобильном приложении WhatsApp эта функция доступна с 2020 года, а пользователи Windows и Mac доступа к ней имели - за исключением избранных участников тестирования.

В заявлении WhatsApp говорится, что за последний год число людей, звонящих друг другу через мессенджер, значительно выросло. Видеосвязь на компьютерах будет доступна как в вертикальной, так и в альбомной ориентации, а окно может всегда отображаться поверх остальных окон.