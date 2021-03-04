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4 марта 2021 г.

Постановление губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 3 марта 2021 года № 25-ПГ "О внесении изменения в постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ"

В связи с распространением в Ямало-Ненецком автономном округе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 11 февраля 2004 года № 5-ЗАО "О защите населения и территорий Ямало-Ненецкого автономного округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 июня 2004 года № 18-ЗАО "О Губернаторе Ямало-Ненецкого автономного округа" постановляю:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29 ПГ "О введении режима повышенной готовности".

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А. Артюхов


Утверждены постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 марта 2021 года № 25-ПГ


Изменения, которые вносятся в постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ

1. Пункт 5-1 признать утратившим силу.

2. Пункт 5 приложения № 6 к указанному постановлению дополнить абзацем следующего содержания:

"Проведение праздничных мероприятий, посвященных Международному женскому дню, с 04 по 09 марта 2021 года может быть организовано исключительно в помещениях образовательных организаций (наибольшей площади) по классам (группам) с соблюдением дистанции не менее 1,5 м с использованием средств индивидуальной защиты (маски) для родителей.".



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