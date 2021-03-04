YouTube назвал условия разблокировки канала Трампа

Учетная запись бывшего президента США Дональда Трампа на YouTube может быть разблокирована, когда видеохостинг зафиксирует снижение рисков.

"Канал остается закрытым, потому что мы видим риск подстрекательства к насилию", - приводит ТАСС слова гендиректора сервиса Сьюзан Воджицки. Когда этот риск снизится, ограничения с аккаунта, введенные еще в январе, могут быть сняты.

Напомним, на днях YouTube временно заблокировал действие учетной записи адвоката бывшего президента США Рудольфа Джулиани. По словам представителя хостинга, из аккаунта юриста были удалены записи за нарушение их политики. В частности, это коснулось контента, ставящего под сомнение честность президентских выборов в США в 2020 году и призывающего к употреблению никотина.