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04.03.2021 14:27
Рубрика: Культура

Зачем сожгли картину Бэнкси за 95 тысяч долларов

Текст: Мария Шепталова
У самого таинственного и одного из самых эпатажных художников современности Бэнкси появились достойные продолжатели. Блокчейн-компания Injective Protocol купила его картину "Morons" за 70 тысяч фунтов и устроила в прямом эфире перформанс с ее сожжением, чтобы потом преобразовать картину в цифровое изображение, известное как NFT (non-fungible tokens - не взаимозаменяемые токены).

Картину они выбрали явно не случайно. Это черно-белая работа Бэнкси под названием "Morons (White)", на которой изображен аукцион предметов искусства. Всего в мире существует 500 копий этого произведения.

Фото: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP
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Но не спешите записывать организаторов этого действа в сумасшедшие. Сразу после сожжения сотрудники компании с помощью блокчейн-технологий создали "цифровой образ предмета искусства". Так впервые в мире физически существующий предмет искусства превратили в виртуальный актив.

Также появилась ссылка на аукцион, где этот уже цифровой шедевр будет выставлен на продажу. Учитывая, что общая стоимость криптоискусства, проданного в форме NFT, быстро приближается к 200 миллионам долларов, то на этом можно неплохо заработать. А победитель аукциона получит уникальный цифровой код, идентифицирующий работу, и сертификат подлинности.

Для группы энтузиастов искусства и NFT, как они себя называют, это "горящее" событие и есть выражение самого искусства. "Мы генерируем новую форму художественного произведения через создание этого уникального NFT, который является прямым представлением физического", - поясняют они.

А все для того, чтобы достичь максимальной ценности предмета искусства. Ведь пока оно существует физически, часть ценности принадлежит физическому миру, а после акта сожжения (именно на таком способе "преобразования" искусства они настаивают), произведение приобретает абсолютную и уникальную ценность. Физическая часть будет навсегда увековечена в цифровом NFT, и никто и никогда не сможет каким-либо образом изменить цифровое искусство.

Фото: Reuters
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"Мы надеемся вдохновить новых энтузиастов технологий и искусства нашей работой. Мы считаем, что NFT обладают огромными перспективами, и технология блокчейн может помочь еще больше разнообразить художественное выражение, как мы это продемонстрировали с помощью этого сжигания Бэнкси", - заключили пропагандисты нового криптоискусства.

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