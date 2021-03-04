Захарова назвала "фарсом" выступление спецдокладчиков ООН

Докладчики Совета ООН по правам человека устроили в Женеве "фарс" вокруг отчета об инциденте с блогером Навальным. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, вместо предъявления фактов "международные правозащитники", от которых всегда ждут беспристрастности выводов, взяли на вооружение "шулерскую схему хайли-лайкли", выступив с бездоказательными обвинениями.

Захарова напомнила, что до сих пор "ни одна страна, ни одна организация, ни одна лаборатория" не предъявила никаких конкретных доказательств применения некого боевого отравляющего вещества. Это касается и лаборатории немецкого бундесвера. При этом гражданские немецкие медики - как и российские - не нашли в биологических пробах следов боевых ядов, напомнила представитель МИД.

Вместе с тем информацией, предоставленной российской стороной, в ООН не воспользовались. "Расцениваем такую позицию как предвзятую, политически пристрастную", - заключила Захарова, отметив, что кодекс и процедуры работы Совета по правам человека были явно нарушены.