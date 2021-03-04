Захарова прокомментировала претензии США по ситуации с "Радио Свобода"

На Смоленской площади прокомментировали претензии США из-за решения российского суда, отклонившего жалобу "Радио Свобода" на штрафы за отсутствие маркировки СМИ-иноагента. Как заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова, в Москве считают такие претензии "попыткой вмешательства в судебную систему и внутренние дела суверенного государства".

По словам Захаровой, "Радио Свобода" и радио "Свободная Европа" (включены в список СМИ-иноагентов в России) "многократно нарушали российское законодательство", отказываясь выполнить "элементарные" требования.

В результате в отношении обоих СМИ возбуждено уже 260 административных дел и выписано в общей сложности 142 штрафа. Суммарно они превышают 70 миллионов рублей. В МИД отмечают, что этому предшествовали неоднократные предупреждения, однако они были проигнорированы.

В Москве подчеркивают, что при этом работа редакций в России ничем не ограничена. "Этого в Госдепе почему-то не отметили", - заключила Захарова.