Роскомнадзор оштрафовал "Радио Свобода" на 11 миллионов рублей

ООО "Радио свободная Европа/ Радио Свобода" (включена в список СМИ-иноагентов в России) и его гендиректор за отсутствие маркировки иностранного агента оштрафованы на 11 млн рублей. Об этом сообщили в Роскомнадзоре, передает ТАСС.

"В настоящий момент за неисполнение требований закона о маркировке информации составлено 166 протоколов. Протоколы в отношении ООО "РСЕ/РС" и его гендиректора составлены из-за отсутствия (или ненадлежащей) маркировки на информационных ресурсах девяти СМИ-иноагентов, - говорится в сообщении службы.

Там также говорится, что мировой суд рассмотрел в отношении организации 40 дел, по каждому из которых вынесены решения о назначении наказания в виде штрафа. "Общая сумма штрафов составила 11 млн рублей", - указано в сообщении Роскомнадзора.

Как сообщалось ранее, в конце декабря 2020 года Госдума приняла закон, согласно которому материалы зарубежных СМИ-иноагентов должны распространяться на территории РФ с соответствующей маркировкой. Также, как писала "РГ", за распространение информации иноагентов без соответствующей маркировки были введены штрафы до 50 тыс. рублей.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что контроль за исполнением требований законодательства СМИ-иноагентами будет продолжен.