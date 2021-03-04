Захарова прокомментировала слова главы МИД Словакии о вакцине "Спутник V"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала недостойными слова главы МИД Словакии о том, что российская вакцина от коронавируса "Спутник V" якобы является "средством гибридной войны".

"Эти заявления недостойны в нынешней ситуации в мире в связи с пандемией, - передает ТАСС слова Захаровой. - Такие заявления выглядят странно, а иногда, мне кажется, даже дико, потому что сейчас концентрироваться надо на том, как преодолеть трудности, но уж точно не создавать новые подобными заявлениями".

Она подчеркнула, что поставка "Спутника V" была санкционирована официальной Братиславой.

"Это не контрабанда, не контрафакт, не нарушение каких-то норм, это правительственная заявка", - напомнила она.