Захарова: США будут считать врагом всех конкурентов

На Смоленской площади прокомментировали недавнее выступление нового госсекретаря США Тони Блинкена на тему внешнеполитических приоритетов новой американской администрации. Напомним, что Блинкен назвал противостояние с Китаем главным вызовом для Вашингтона, а также упомянул РФ, Иран и Северную Корею в качестве "серьезных проблем" для президентства Джо Байдена.

По мнению официального представителя МИД Марии Захаровой, которая в четверг 4 марта дала интервью радиостанции "Говорит Москва", подобные заявления свидетельствуют о том, что США продолжают бороться с другими игроками на международной арене нечестными методами, когда не могут конкурировать с ними на равных основаниях.

"Основным врагом они будут считать всех, кто будет составлять им конкуренцию в любой сфере", - отметила Захарова. В отношении Пекина речь идет о соперничестве технологий, в том числе космических, и о развитии сетей 5G. Ранее в МИД РФ признавали те же проблемы с давлением на проект "Северный поток-2", односторонними механизмами санкций и экстерриториальным применением американского законодательства в отношении граждан других стран.