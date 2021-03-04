Захарова: Закрытие счетов российских СМИ в Германии недопустимо

В МИД прокомментировали закрытие счетов информационных агентств RT и Ruptly в банке Commerzbank - четвертом по объему активов в Германии. Объявлено, что решение вступит в силу с 31 мая 2021 года. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия немецкой стороны проявлением "откровенно враждебного отношения" к СМИ, а именно - российским.

По мнению Захаровой, речь идет о "политическом давлении на журналистов", которые на законных основаниях делают свою работу, и об "очевидном нарушении ФРГ своих обязательств по обеспечению свободы слова". Дипломат напомнила, что сотрудничество с клиентом было прервано без объяснения причин. Если ситуация не изменится, Москва оставляет за собой право принять ответные "жесткие меры в отношении немецких СМИ", работающих на территории РФ, Однако делать этого "не хочется", отметила на брифинге представитель МИД, призвав немецкую сторону "не создавать прецедент".