Российские лыжницы стали вторыми в эстафете на ЧМ

Женская сборная России по лыжным гонкам завоевала серебряные медали в эстафете 4х5 км на чемпионате мира в Оберстдорфе. Быстрее россиянок оказались только норвежки.

Российская сборная входила в число претендентов на медали. С доминирующими норвежками соревноваться очень трудно, а вот побороться за вторую позицию было вполне реально.

На первом этапе в составе россиянок бежала дебютантка Яна Кирпиченко. Со своей задачей она справилась отлично, не позволив Тириль Уднес Венг оторваться. На втором этапе стартовала Юлия Ступак. Вместе с норвежкой Хейди Венг они смогли оторваться от соперниц.

На финише норвежки выпустили лидера Тересу Йохауг. Бороться с реактивной звездой сборной Норвегии пришлось Татьяне Сориной. Мало кто может сражаться с 12-кратной чемпионкой мира на равных. Не смогла и Сорина.

На передаче этапа она уступила почти 20 секунд, но сумела привезти преимущество над ведущими борьбу за третье место командами Германии, Финляндии и США почти 40 секунд.

На последний этап у норвежек ушла Хелене Марие Фоссесхолм, в составе сборной России бежала Наталья Непряева, которая только-только перед чемпионатом мира сумела восстановиться после перелома руки.

Бронза у сборной Финляндии, опередившей на финише США.

В пятницу состоится мужская эстафета.