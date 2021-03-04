"Золотая Маска" online: какие спектакли фестиваля покажут в трансляции

Фестиваль "Золотая Маска" запускает программу онлайн-показов. В этом году всем любителям театра представят четыре постановки, отмеченные экспертами премии. Трансляции будут доступны в течение года.

Откроет программу "Золотая Маска" online Новосибирский театр "Старый дом" со спектаклем "Идиот". В копилке постановки - сразу 11 номинаций на премию. Трансляция пройдет 10 марта.

Следом, 9 апреля, на "прямой линии" - "Чернобыльская молитва" Никитинского театра из Воронежа. Театр впервые принимает участие в конкурсной программе "Золотой Маски", у него три номинации на премию. 2 мая фестиваль проведет трансляцию из Екатеринбурга и покажет балет "Приказ короля" театра "Урал Опера Балет". Еще одну трансляцию проведут из БДТ им. Товстоногова - зрители увидят премьеру Андрея Могучего "Три толстяка. Эпизод 7. Учитель". Дата этого показа будет объявлена позднее.

- Все четыре спектакля-участника программы "Золотая Маска" online представляют актуальный российский театр и говорят со зрителем на важные для современного человека темы, одновременно являясь серьезным режиссерским и авторским художественным высказыванием. Премьеры, ставшие безусловными событиями последних театральных сезонов, будут доступны зрителям по всей стране, - отмечают организаторы фестиваля.

Все трансляции будут доступны на главной странице портала "Рамблер". В течение года к записям можно вернуться на сервисе Okko.

Справка "РГ"

Проект "Золотая Маска" online был впервые проведен в 2018 году. В течение трех предыдущих лет "Золотая Маска" online показала 12 драматических, оперных и балетных постановок самых разных театров - от легендарного Большого драматического театра им. Г.А. Товстоногова до небольшого театра-студии "Грань" из Новокуйбышевска.