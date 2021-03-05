"Аэрофлот" повысит топливный сбор на рейсы по России на 10%

"Аэрофлот" поднимет стоимость топливного сбора с 10 марта на внутренние рейсы у всех перевозчиков группы ("Россия", "Аэрофлот" и "Аврора"), кроме лоукостера "Победа". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на авиакомпанию.

Цена за один сегмент увеличится на 150 рублей для класса "эконом", 225 рублей для класса "комфорт" и 300 рублей для класса "бизнес". Топливный сбор нередко указывается при покупке билета в отдельной строке и входит в общую стоимость перелета.

Сейчас сбор составляет 1500 рублей для класса "эконом", 2250 рублей для "комфорта" и 3000 рублей для класса "бизнес".