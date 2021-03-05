Бэнкси нарисовал новое граффити на стене тюрьмы в Рединге

Известный британский художник стрит-арта Бэнкси подтвердил, что новое граффити на стене в тюрьме Рединга принадлежит его авторству. Он обнародовал видеозапись создания работы на своей странице в Instagram.

На граффити, нанесенном на кирпичной стене здания, изображен арестант, который спускается по веревке из простыней, конец которой привязан к пишущей машинке. Рисунок появился в понедельник, однако некоторое время было точно неизвестно, кто является его автором.

Видеозапись сделана в темное время суток. Художник работал при свете фонаря, и его лицо в кадр не попало.

В тюрьме Рединга отбывал заключение ирландский писатель Оскар Уайльд, осужденный в 1895 году по делу о безнравственности. Именно здесь он написал поэму "Баллада Редингской тюрьмы" и письмо-исповедь De Profundis ("Из бездны").

Бэнкси" (Banksy) - псевдоним художника. Его настоящие имя, внешность и биография никому неизвестны. Бэнкси получил мировую известность благодаря своим работам, написанным в стиле сатирического уличного искусства. Он выполняет граффити с использованием техники трафаретной печати. Работы художника часто затрагивают социальные и политические темы.