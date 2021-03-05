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05.03.2021,  
13:45
Текст:  Николай Грищенко

Битва при Сальнице: как кони помогли русскому войску разгромить половцев

5 марта 1111 года объединенное войско русских князей под началом Владимира Мономаха из Переяславля выступило в поход против половцев. Впервые впереди дружинников крестным ходом шли православные священники, а ратников благословлял епископ.
Фото: Живописный Карамзин (1836) / wikipedia.org Фото: Живописный Карамзин (1836) / wikipedia.org
Фото: Живописный Карамзин (1836) / wikipedia.org

Современные историки оценивают численность русского войска в 10-30 тысяч человек. Однако точное число установить вряд ли удастся, но несомненно оно было значительным. В поход шли, забыв распри, самые знатные князья Киевской Руси. Главной целью похода было покорение половецких городов Шарукань и Сугров, а также освобождение русских невольников.

Начиная с 1055 года выходцы из степей Азии участвовали в междоусобных войнах русских князей и занимались работорговлей. В промежутках между набегами князья и ханы завязывали семейные отношения. Например, сын Мономаха - Юрий Долгорукий в 1108 году женился на дочери половецкого хана Аепы Осеневича. Кстати, по мнению ученых, половцы были кочевниками европейского типа: русоволосыми и голубоглазыми. В украинском языке от половцев сохранилось слово "поляница" обозначающее каравай хлеба. Тем не менее родственные связи не мешали сватам грабить и убивать друг друга.

28 марта русское войско подошло к опоясанному земляным валом городу Шарукань - кочевой столице знаменитого хана Шарукана. Историки считают, что половецкие вежи находились в районе современного Харькова. Однако в ставке "старого волка", как его называли русские летописцы, не оказалось. Горожане решили не испытывать судьбу и сдались: вынесли князьям на серебряных блюдах рыбу и чаши с вином. Все православные невольники были освобождены.

29 марта штурмом был взят и сожжен другой половецкий город - Сугров на Северском Донце. 31 марта произошло первое сражение с половецким войском, в котором оно потерпело поражение.

Решающая битва началась 3 апреля на реке Сальница. По словам летописца, половцы "выступили как великий лес и были их тьмы". Однако русская конница стремительно атаковала половецких всадников. В встречном бою половцы не смогли реализовать свой маневр - "выстрелил из лука и отскочил", а в рукопашной рубке дружинники начали одолевать кипчаков. В разгар битвы началась гроза, поднялся ветер и пошел сильный дождь, который бил в лицо кочевникам.

Фото: Алексей Даничев \ РИА Новости
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Однако половцы сражались мужественно и даже потеснили центр русского войска. Тем не менее полки Владимира Мономаха и черниговского князя Давыда Святославича одержали решительную победу. Более 10 тысяч половцев погибло. Орды откочевали в низовья Дона и на Северный Кавказ.

Как отмечал доктор исторических наук Герман Федоров-Давыдов, одной из причин победы были русские кони, которых кормили сеном и зерном, и они были сильнее отощавших на подножном корму половецкий лошадей. Половцы просто не могли ускакать от хорошо вооруженных русских дружинников, которые навязали им ближний бой, где у кочевников было мало шансов.

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