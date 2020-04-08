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8 апреля 2020 г. 23:20
"Родина"
Текст: Артем Локалов

"И печенеги ее терзали, и половцы"

Как с ними боролась Русь
Владимир Путин, говоря о борьбе с коронавирусом, вспомнил, как на Руси боролись с печенегами и половцами. "Родина" напоминает о главных вехах.
«После побоища Игоря Святославича с половцами». Виктор Васнецов. Фото: Из собрания Третьяковской галереи
«После побоища Игоря Святославича с половцами». Виктор Васнецов. Фото: Из собрания Третьяковской галереи

- Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, - со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем", - сказал сегодня президент России.

Кто такие печенеги и половцы? И как они повлияли на Русь?

Это - тюркоязычные народы Юго-Восточной Европы, которые конфликтовали с Русью в X-XI веках. Период с 875 по 1036 год в историю вошел как Русско-печенежские войны.

Победа русского богатыря над печенежским. Радзивилловская летопись. Фото wikimedia.com

Главная цель набегов печенегов и половцев - грабеж, угон людей в рабство, захват скота. Орда кочевников истребляла большое количество людей, наносила огромный вред сельскому хозяйству. Но при этом русские князья использовали печенегов как наемную силу в войнах и против внешних врагов, и в междоусобицах.
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Так, например, к помощи печенегов прибег Святополк - один из сыновей великого князя Владимира. С братьями Борисом и Глебом расправились святополковы люди, а для борьбы с Ярославом, который решил отомстить за братьев, он привлек кочевников. Но победить Ярослава они не смогли, сам Святополк сгинул, а Борис и Глеб стали первыми святыми Руси.

Главная цель набегов печенегов и половцев - грабеж, угон людей в рабство, захват скота. Орда кочевников истребляла большое количество людей, наносила огромный вред сельскому хозяйству. Но при этом русские князья использовали печенегов как наемную силу в войнах и против внешних врагов, и в междоусобицах.

Так, например, к помощи печенегов прибег Святополк - один из сыновей великого князя Владимира. С братьями Борисом и Глебом расправились святополковы люди, а для борьбы с Ярославом, который решил отомстить за братьев, он привлек кочевников. Но победить Ярослава они не смогли, сам Святополк сгинул, а Борис и Глеб стали первыми святыми Руси.

Репродукция иконы "Борис и Глеб" (XIV в.). Фото: из собрания Государственного Русского музея.

С половцами все начиналось мирно. Так, в 1055 году половецкий хан Болуш с ордой пришел в Переяславское княжество, где был встречен дружиной, а затем и самим князем Всеволодом Ярославовичем. Встреча лидеров прошла, как сообщали о таких визитах через века, в "теплой и дружественной обстановке". Предводители обменялись подарками и разошлись.

Но после этого ситуация стала накаляться и больше мирных встреч не было. Именно с половцами в 1185 году билось войско новгород-северского князя Игоря Святославича. Сначала кочевники были разбиты.

Половцы. Миниатюра из Радзивилловской летописи. Фото: wikimedia.org
И бегут, заслышав о набеге, 
Половцы сквозь степи и яруги, 
И скрипят их старые телеги, 
Голосят, как лебеди в испуге…

Это - отрывок из "Слова о полку Игореве", одного из важнейших произведений для истории нашей страны.

Оно написано неизвестным автором примерно в начале XII века. В 1795-м его обнаружил граф Алексей Мусин-Пушкин.

Фото: wikimedia.org
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Через пять лет "Слово" напечатали, а подлинник исчез во время московского пожара 1812 года, когда во время Отечественной войны город был сожжен.

Разбито было и войско Игоря. Картина Виктора Васнецова "После побоища Игоря Святославича с половцами" (она написана в 1880 году) известна всем.

Когда появилась новая угроза - татаро-монгольская - половцы предложили русским князьям объединиться и вместе выступить против них. На Руси на такой союз не согласились. Половцы в итоге были поглощены Золотой Ордой, к которой в зависимость надолго попала и Русь.

А половцы и печенеги нашли отражение не только в русской культуре, но и в географии. Например, в Смоленской области давно известна деревня Половцы.

Половцы живы до сих пор - в 2007 году там значилось два жителя. Сейчас, вероятно, остались только дачники. А вот деревня Печенеги в Калужской губернии сохранилась лишь на старинных картах…
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