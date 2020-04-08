- Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, - со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем", - сказал сегодня президент России.
Кто такие печенеги и половцы? И как они повлияли на Русь?
Это - тюркоязычные народы Юго-Восточной Европы, которые конфликтовали с Русью в X-XI веках. Период с 875 по 1036 год в историю вошел как Русско-печенежские войны.
Главная цель набегов печенегов и половцев - грабеж, угон людей в рабство, захват скота. Орда кочевников истребляла большое количество людей, наносила огромный вред сельскому хозяйству. Но при этом русские князья использовали печенегов как наемную силу в войнах и против внешних врагов, и в междоусобицах.
Так, например, к помощи печенегов прибег Святополк - один из сыновей великого князя Владимира. С братьями Борисом и Глебом расправились святополковы люди, а для борьбы с Ярославом, который решил отомстить за братьев, он привлек кочевников. Но победить Ярослава они не смогли, сам Святополк сгинул, а Борис и Глеб стали первыми святыми Руси.
Главная цель набегов печенегов и половцев - грабеж, угон людей в рабство, захват скота. Орда кочевников истребляла большое количество людей, наносила огромный вред сельскому хозяйству. Но при этом русские князья использовали печенегов как наемную силу в войнах и против внешних врагов, и в междоусобицах.
Так, например, к помощи печенегов прибег Святополк - один из сыновей великого князя Владимира. С братьями Борисом и Глебом расправились святополковы люди, а для борьбы с Ярославом, который решил отомстить за братьев, он привлек кочевников. Но победить Ярослава они не смогли, сам Святополк сгинул, а Борис и Глеб стали первыми святыми Руси.
С половцами все начиналось мирно. Так, в 1055 году половецкий хан Болуш с ордой пришел в Переяславское княжество, где был встречен дружиной, а затем и самим князем Всеволодом Ярославовичем. Встреча лидеров прошла, как сообщали о таких визитах через века, в "теплой и дружественной обстановке". Предводители обменялись подарками и разошлись.
Но после этого ситуация стала накаляться и больше мирных встреч не было. Именно с половцами в 1185 году билось войско новгород-северского князя Игоря Святославича. Сначала кочевники были разбиты.
И бегут, заслышав о набеге,
Половцы сквозь степи и яруги,
И скрипят их старые телеги,
Голосят, как лебеди в испуге…
Это - отрывок из "Слова о полку Игореве", одного из важнейших произведений для истории нашей страны.
Оно написано неизвестным автором примерно в начале XII века. В 1795-м его обнаружил граф Алексей Мусин-Пушкин.
Через пять лет "Слово" напечатали, а подлинник исчез во время московского пожара 1812 года, когда во время Отечественной войны город был сожжен.
Разбито было и войско Игоря. Картина Виктора Васнецова "После побоища Игоря Святославича с половцами" (она написана в 1880 году) известна всем.
Когда появилась новая угроза - татаро-монгольская - половцы предложили русским князьям объединиться и вместе выступить против них. На Руси на такой союз не согласились. Половцы в итоге были поглощены Золотой Ордой, к которой в зависимость надолго попала и Русь.
А половцы и печенеги нашли отражение не только в русской культуре, но и в географии. Например, в Смоленской области давно известна деревня Половцы.