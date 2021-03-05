Большунов объяснил, что помешало ему обойти Клебо в эстафете

Российский лыжник Александр Большунов заявил, что допустил тактическую ошибку в борьбе с норвежцем Йоханнесом Клебо на последнем отрезке эстафеты на чемпионате мира в Оберстдорфе.

Большунов бежал четвертый - заключительный этап гонки. По ходу дистанции ему удалось устранить отставание в 30 секунд от Клебо, однако перед финишной прямой он позволил сопернику оторваться.

"Я проиграл в тот момент, когда пропустил его с правой стороны. Думал, что на спуске Клебо будет обкатывать слева, а он сделал это справа. В этом была моя ошибка - перед последним подъемом я пустил его вперед", - отметил Большунов в беседе с журналистами.

Александр подчеркнул, что по ходу дистанции он пробовал несколько раз оторваться от Клебо, чтобы создать задел перед финишем. "Но он не тот спортсмен, которого на 10 километрах, стартовав сзади, можно догнать и после убежать от него", - подытожил Большунов.

Напомним, что сборная России завоевала "серебро" в эстафете. Помимо Большунова, нашу команду представляли Иван Якимушкин, Артем Мальцев и Алексей Червоткин.