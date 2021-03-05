Цена нефти Brent поднялась выше 69 долларов за баррель

Цена нефти марки Brent поднялась выше 69 долларов за баррель. Котировки североамериканской нефти WTI преодолели отметку 66 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные портала investing.com.

Котировки растут после решения ОПЕК+ 4 марта сохранить действующие условия сделки о сокращении добычи на апрель этого года. Это также касается дополнительных объемов снижения производства на 1 млн баррелей в сутки, добровольно взятых на себя Саудовской Аравией.

Участники ОПЕК+ также согласовали исключение для России и Казахстана. Они в апреле нарастят добычу на 130 и 20 тыс. баррелей в день, соответственно. Сейчас суммарный объем сокращения добычи с учетом дополнительных обязательств Саудовской Аравии составляет чуть более 8 млн баррелей в сутки. В апреле он незначительно снизится до 7,9 млн баррелей. Благодаря принятым мерам в ближайшие два месяца альянс планирует поддержать искусственный дефицит на рынке нефти и обеспечить стабильно высокие котировки.