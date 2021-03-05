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05.03.2021 15:18
Рубрика: В мире

Доля женщин в парламентах мира превысила 25%

Доля женщин в парламентах разных стран в прошлом году достигла максимальной отметки в истории - 25,5%, что на 0,6% больше, чем годом ранее. Для равенства мужчин и женщин по этому показателю может потребоваться еще 50 лет. Такие данные приведены в докладе Межпарламентского союза, который был опубликован в пятницу в Женеве к Международному женскому дню.

Отмечается, что по состоянию на 1 января только в Руанде, Кубе и ОАЭ женщины составляли в парламентах большинство. А в прошлом году в мире было 58 спикеров-женщин или 20,9% от всего количества.

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