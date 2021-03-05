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05.03.2021 19:40
Рубрика: Общество

Эксперты обсудили оборот нелегальных сигарет в Московском регионе

Фото: Сергей Куксин
Видео: Дмитрий Балта
3 марта в "РГ" состоялся круглый стол "Оборот нелегальных сигарет в Московском регионе и способы противодействия". Эксперты обсудили текущую ситуацию в Московском регионе, а также инструменты и меры, которые применяются и могут быть применены для борьбы с черным рынком сигарет.

В круглом столе принимали участие:

Сергей Михаилович Катасонов - первый заместитель Председателя Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам;

Валерий Валерьевич Ногаев - заместитель начальника Центральной оперативной таможни;

Владимир Борисович Мишеловин - начальник Контрольно-финансового управления ФАС России;

Александр Викторович Голунов - заместитель начальника 9-го отдела ГУ МВД Москвы;

Любовь Александровна Куракина - заместитель начальника Отдела надзора в сфере защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Москве;

Галина Игоревна Козлова - заместитель начальника отдела оперативного контроля УФНС по Москве;

Руслан Магомедович Абдалов - главный государственный налоговый инспектор отдела камерального контроля;

Павел Викторович Олейник - заместитель руководителя Московского УФАС России и главный государственный налоговый инспектор отдела камерального контроля;

Анна Андреевна Сорочинская - председатель Общественного Совета по проблеме подросткового курения;

Василий Владимирович Груздев - директор по работе с органами государственной власти JTI Россия, Представитель табачной индустрии;

Максим Витальевич Курганский - директор по защите от нелегального оборота продукции ЦРПТ;

Владлен Георгиевич Максимов - президент, глава комиссии по малоформатной торговле "Опоры России", представитель ритейла (АМТ);

Байсолт Бексултанович Хамзатов - вице-президент Международной ассоциации "Антиконтрафакт";

Денис Игоревич Терсков - руководитель движения "Антидилер";

Владимир Леонидович Васильев - управляющий по защите торговых марок аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" в России;

Игорь Александрович Черкасский - руководитель "БАТ Россия" по противодействию незаконному обороту табачных изделий;

Александр Сергеевич Мироненко - директор по связям с ЕАЭС и защите торговых марок аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" в России.

Москва и Московская область, где проживают около 21 млн человек, - это крупнейший центр потребления сигарет, несущий наибольшие бюджетные потери от "серого" табака.

Эксперты уверены: если не принять меры, то столичный регион скоро столкнется с бурным ростом теневого рынка.

Подробности обсуждения смотрите в видеосюжете.

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