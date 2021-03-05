Эксперты обсудили оборот нелегальных сигарет в Московском регионе

В круглом столе принимали участие:
Сергей Михаилович Катасонов - первый заместитель Председателя Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам;
Валерий Валерьевич Ногаев - заместитель начальника Центральной оперативной таможни;
Владимир Борисович Мишеловин - начальник Контрольно-финансового управления ФАС России;
Александр Викторович Голунов - заместитель начальника 9-го отдела ГУ МВД Москвы;
Любовь Александровна Куракина - заместитель начальника Отдела надзора в сфере защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Москве;
Галина Игоревна Козлова - заместитель начальника отдела оперативного контроля УФНС по Москве;
Руслан Магомедович Абдалов - главный государственный налоговый инспектор отдела камерального контроля;
Павел Викторович Олейник - заместитель руководителя Московского УФАС России и главный государственный налоговый инспектор отдела камерального контроля;
Анна Андреевна Сорочинская - председатель Общественного Совета по проблеме подросткового курения;
Василий Владимирович Груздев - директор по работе с органами государственной власти JTI Россия, Представитель табачной индустрии;
Максим Витальевич Курганский - директор по защите от нелегального оборота продукции ЦРПТ;
Владлен Георгиевич Максимов - президент, глава комиссии по малоформатной торговле "Опоры России", представитель ритейла (АМТ);
Байсолт Бексултанович Хамзатов - вице-президент Международной ассоциации "Антиконтрафакт";
Денис Игоревич Терсков - руководитель движения "Антидилер";
Владимир Леонидович Васильев - управляющий по защите торговых марок аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" в России;
Игорь Александрович Черкасский - руководитель "БАТ Россия" по противодействию незаконному обороту табачных изделий;
Александр Сергеевич Мироненко - директор по связям с ЕАЭС и защите торговых марок аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" в России.
Москва и Московская область, где проживают около 21 млн человек, - это крупнейший центр потребления сигарет, несущий наибольшие бюджетные потери от "серого" табака.
Эксперты уверены: если не принять меры, то столичный регион скоро столкнется с бурным ростом теневого рынка.
Подробности обсуждения смотрите в видеосюжете.