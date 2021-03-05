Энергооператор Техаса во время зимнего шторма завысил цены в 10 раз

Техасский оператор энергосистемы Electric Reliability Council of Texas (ERCOT) допустил ошибку ценообразования, которая обошлась потребителям и предприятиям в сумму 16 миллиардов долларов во время зимнего шторма в середине февраля. Напомним, что ураган временно вывел из строя до половины электростанций Техаса, вызвав отключение электроэнергии, в результате чего погибли десятки человек, а сотни тысяч техассцев в течение нескольких дней оставались без отопления, электричества и воды.

ERCOT удерживал рыночные цены на электроэнергию на слишком высоком уровне более суток после того, как широкомасштабные отключения электроэнергии закончились поздно вечером 17 февраля, говорится в заявлении Potomac Economics, независимого антимонопольного наблюдателя за рынком Комиссии по коммунальным предприятиям штата Техас, которая курирует ERCOT. Эксперты выяснили, что цены на электроэнергию за это время поднялись в среднем в 10 раз по сравнению с обычным уровнем.

Результаты исследования Potomac Economics были впервые опубликованы в четверг агентством Bloomberg и газетой Texas Tribune. В сообщении Potomac Economics говорится о том, что ценовая интервенция должна была "прекратиться немедленно", поздно вечером 17 февраля. Тем не менее, ERCOT продолжал не просто удерживать цены на высоком уровне, а повышать их еще на протяжении 32 часов до утра 19 февраля, говорится в сообщении. В результате, это решение обошлось потребителям в сумму 16 миллиардов долларов.

После выводов антимонопольного наблюдателя рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило рейтинг ERCOT на одну ступень с A1 до Aa3 и изменило прогноз кредитоспособности сетевого оператора на "негативный". В среду правление ERCOT отстранило главного исполнительного директора Билла Мэгнесса от должности за "неспособность должным образом отреагировать на кризис". Многие из директоров ERCOT ушли в отставку на прошлой неделе, а глава государственной комиссии по коммунальным услугам, которая курировала этого оператора, покинула свой пост в понедельник.