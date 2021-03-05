Еврокомиссия разрешила приобретать российские и китайские вакцины

Страны-члены Евросоюза не должны вести параллельные переговоры на поставки вакцин против коронавируса с производителями, у которых есть централизованные контракты на закупку от имени Еврокомиссии, но самостоятельно приобретать вакцины у других производителей они имеют полное право, сообщил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

По его словам, процедура одобрения вакцин осуществляется Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА). Однако для экстренных случаев существует также национальная процедура, которая позволяет приобретать вакцины без одобрения Еврокомиссии и рекомендации ЕМА. Поэтому государство-член ЕС имеет право приобретать вакцины при соблюдении данных условий.

Между тем Венгрия, Чехия, Словакия и Австрия выразили заинтересованность в закупке и развертывании российской вакцины. Австрия сообщила, что намерена добиваться от Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) утверждения российской вакцины, а Венгрия, которая имеет непростые отношения с Брюсселем, еще в январе утвердила "Спутник V". Венгры ожидают в течение ближайших трех месяцев поставок двух миллионов доз препарата. Венгерский регулятор в обход ЕС также утвердил в прошлом месяце китайскую вакцину "Синофарм".

В свою очередь премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что его страна может использовать вакцину "Спутник V" без разрешения EMA, так как эпидемиологическая ситуация в республике близка к критической.