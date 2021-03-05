Еврокомиссия разрешила приобретать российские и китайские вакцины

По его словам, процедура одобрения вакцин осуществляется Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА). Однако для экстренных случаев существует также национальная процедура, которая позволяет приобретать вакцины без одобрения Еврокомиссии и рекомендации ЕМА. Поэтому государство-член ЕС имеет право приобретать вакцины при соблюдении данных условий.
Между тем Венгрия, Чехия, Словакия и Австрия выразили заинтересованность в закупке и развертывании российской вакцины. Австрия сообщила, что намерена добиваться от Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) утверждения российской вакцины, а Венгрия, которая имеет непростые отношения с Брюсселем, еще в январе утвердила "Спутник V". Венгры ожидают в течение ближайших трех месяцев поставок двух миллионов доз препарата. Венгерский регулятор в обход ЕС также утвердил в прошлом месяце китайскую вакцину "Синофарм".
В свою очередь премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что его страна может использовать вакцину "Спутник V" без разрешения EMA, так как эпидемиологическая ситуация в республике близка к критической.