ФИФА внесла изменения в правила игры рукой

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) внес корректировки в правила, касающихся игры рукой, сообщается на официальном сайте организации.

Уточнения оказались необходимы из-за того, что трактовка эпизодов с касанием мяча рукой не всегда была последовательной. Члены совета подтвердили: не каждое такое касание является нарушением правил. При этом случаи игры рукой, когда она находится в неестественном положении, арбитры по-прежнему будут расценивать самостоятельно.

Если после касания руки мяч залетает в ворота, должно фиксироваться нарушение независимо от условий. Однако если в развитии атаки случайно сыграл рукой не автор гола, решение о взятии ворот остается на усмотрение рефери.

Также на заседании было решено сохранить возможность проведение пяти замен во встречах, поскольку влияние пандемии коронавируса на футбол сохраняется.