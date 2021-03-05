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05.03.2021 18:03
Рубрика: Спорт

ФИФА внесла изменения в правила игры рукой

Текст: Артур Нанян
Фото: Ian Walton /Getty Images Фото: Ian Walton /Getty Images
Фото: Ian Walton /Getty Images

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) внес корректировки в правила, касающихся игры рукой, сообщается на официальном сайте организации.

Фото: REUTERS/Arnd Wiegmann
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Уточнения оказались необходимы из-за того, что трактовка эпизодов с касанием мяча рукой не всегда была последовательной. Члены совета подтвердили: не каждое такое касание является нарушением правил. При этом случаи игры рукой, когда она находится в неестественном положении, арбитры по-прежнему будут расценивать самостоятельно.

Если после касания руки мяч залетает в ворота, должно фиксироваться нарушение независимо от условий. Однако если в развитии атаки случайно сыграл рукой не автор гола, решение о взятии ворот остается на усмотрение рефери.

Также на заседании было решено сохранить возможность проведение пяти замен во встречах, поскольку влияние пандемии коронавируса на футбол сохраняется.

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