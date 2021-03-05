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05.03.2021 15:34
Рубрика: Культура

Фильм румынского режиссера Раду Жуде признан лучшим на Берлинале

Фото: Tobias SCHWARZ / AFP Фото: Tobias SCHWARZ / AFP
Фото: Tobias SCHWARZ / AFP

Картина румынского режиссера Раду Жуде под названием "Неудачный секс, или Сумасшедшее порно" получил "Золотого медведя", главную награду 71-го Берлинале, сообщает РИА Новости.

Фото: Предоставлено пресс-службой Берлинского кинофестиваля
Едва начавшись, Берлинале близится к финалу

Лента повествует об учительнице, чья интимная видеозапись оказывается в Сети. Кадры нашли ученики, и родители потребовали отстранить педагога. Режиссер в сатирическом ключе обыгрывает тему двойных стандартов и лицемерия.

Для Жуде это вторая награда с Берлинале в карьере. В 2015 году он был удостоен "Серебряного медведя" за фильм "Браво!". Нынешняя награда стала отличным подарком к предстоящему 44-летию режиссера, которое он отметит в конце марта.

Всего текущем Берлинале в основной конкурсной программе принимали участие 15 картин из 16 стран мира.

Культура Кино и ТВ Мировое кино 71-й Берлинский кинофестиваль

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