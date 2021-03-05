Фильм румынского режиссера Раду Жуде признан лучшим на Берлинале

Картина румынского режиссера Раду Жуде под названием "Неудачный секс, или Сумасшедшее порно" получил "Золотого медведя", главную награду 71-го Берлинале, сообщает РИА Новости.

Лента повествует об учительнице, чья интимная видеозапись оказывается в Сети. Кадры нашли ученики, и родители потребовали отстранить педагога. Режиссер в сатирическом ключе обыгрывает тему двойных стандартов и лицемерия.

Для Жуде это вторая награда с Берлинале в карьере. В 2015 году он был удостоен "Серебряного медведя" за фильм "Браво!". Нынешняя награда стала отличным подарком к предстоящему 44-летию режиссера, которое он отметит в конце марта.

Всего текущем Берлинале в основной конкурсной программе принимали участие 15 картин из 16 стран мира.