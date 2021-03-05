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Рубрика: В мире

Футбольный клуб в США заменит чирлидерш на гендерно-нейтральных танцоров

Текст: Максим Макарычев
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В предстоящем сезоне "Футбольная команда Вашингтона", выступающая в НФЛ - суперлиге по американскому футболу, начнет новый сезон без чирлидерш - группы поддержки из привлекательных девушек, выступающей в перерыве или паузах матчей. Чирлидерши впервые появились на арене клуба в 1962 году.

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Руководство клуба объявило, что заменяет группу поддержки, известную как "Первые леди футбола", на танцевальную команду, сообщает NBC News со ссылкой на президента футбольного клуба Джейсона Райта. В прошлом году сам клуб сменил название, убрав из него слово "индейцы", как "унижающее представителей коренной народности США", сменив его на Washington Football Team. Замену чирлидерш комментаторы объясняют излишней откровенностью девушек из группы поддержки, которые "всячески демонстрировали женственность и отвлекали зрителей от игры".

Петра Поуп, афроамериканка и бывшая руководитель группы чирлидирш клуба "Лос-Анджелес Лейкерс" Национальной баскетбольной ассоциации, была принята в среду на работу Washington Football Team. По ее словам, она лично отберет и обучит новый персонал, а также разработает новую хореографию, которая подчеркнет атлетизм девушек, "гендерно-нейтральное разнообразие" состава группы. Поуп сказала Associated Press, что контракты предыдущих чирлидерш истекли, но они смогут попробовать себя в группе 2021 года, "если у них есть спортивные навыки".

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