Газета Financial Times узнала детали плана по ковид-паспортам в ЕС

Чтобы снять часть ограничений, введенных в странах ЕС из-за коронавируса, и ускорить открытие границ, Еврокомиссия в самое ближайшее время представит план по введению специальных документов - "ковид-паспортов".

Как сообщает британская газета Financial Times, в электронный сертификат будут вносить информацию о прививке от SARS-CoV-2, результатах ПЦР-тестов и другие данные - например, болел ли человек COVID-19.

Еврокомиссия уже направила в дипломатические ведомства 27 стран черновик, в котором прописаны основные принципы создания системы. До конца месяца члены ЕС должны представить свои замечания.

Такие "зеленые паспорта", как называет их председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, постараются ввести как можно скорее - до начала туристического сезона. На этом особенно настаивают заинтересованные страны - Испания, Португалия и Италия.