Генпрокуратура Беларуси потребовала у Литвы экстрадировать Тихановскую

Генеральная прокуратура Беларуси направила в Литву запрос о выдаче Светланы Тихановской, сообщило управление взаимодействия со СМИ этого ведомства.

В документе говорится, что просьба направляется с целью выдачи Светланы Тихановской "для привлечения к уголовной ответственности за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства".

Также Генпрокуратура направила в Гомельский областной суд уголовное дело в отношении четырех доверенных лиц Тихановской. Согласно материалам дела, обвиняемые, действуя по предварительному сговору со Светланой Тихановской, планировали организацию массовых беспорядков в Гомеле, захват зданий местных органов управления, назначение своих глав администраций и председателей исполкомов. "Ранее избранную к обвиняемым меру пресечения прокурор оставил прежней - заключение под стражу", - информировали в Генпрокуратуре Беларуси.

Во вторник Следственный комитет Беларуси сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении четырех доверенных лиц Тихановской, а также направил в Генпрокуратуру документы на ее экстрадицию. Фигурантам дела предъявлено обвинение по ч.1 ст.13, ч.2 ст.293 ("Приготовление к массовым беспорядкам") и по ч.1 ст.13, ч.1 ст.292 ("Приготовление к захвату зданий и сооружений") Уголовного кодекса Беларуси.

Заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас ранее заявлял, что Тихановская в случае обращения Минска о ее выдаче экстрадирована не будет. Она находится в Литве с августа 2020 года.