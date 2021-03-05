Глава региона в Норвегии попросил закупить "Спутник V"

В регионах Норвегии растет интерес к российской вакцине "Спутник V". Об этом сообщает норвежское издание Dagsavisen.

Глава окружного совета Тромса и Финнмарка Инге Му просит власти отказаться от скепсиса в отношении России и начать закупать российскую вакцину против коронавируса. "Норвегия закупает слишком маленькие объемы вакцины, и на это уходит слишком много времени. Лишних жизней у нас нет, и мы должны искать альтернативы на национальном уровне. Я считаю, что нам следует как можно скорее начать закупку российской вакцины "Спутник", - сказал глава окружного совета. Он еще в начале февраля заявил о том, что российская вакцина такая же надежная, как и все остальные.

Му отметил, что жители королевства уже устали от карантина и изоляции, и поэтому надо принимать какие-то решения, а не надеяться только на Евросоюз.

Напомним, что в Норвегии действуют довольно жесткие ограничения для того, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавируса. Также там введены высокие штрафы за нарушение принятых правил и карантина. За все время пандемии в Норвегии подтверждено свыше 73 тысяч случаев заболевания коронавирусом, умерло 632 человека.