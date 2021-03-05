Госаккредитация вузов может стать бессрочной

В будущем вузы смогут получать бессрочную госаккредитацию. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Документ уже находится на рассмотрении в Госдуме.

Напомним, свидетельство о госаккредитации необходимо вузу, если он хочет выдавать диплом государственного образца. А сегодня только такой, по сути, и имеет значение. Госаккредитация подтверждает, что образовательные программы вуза соответствуют требованиям государства.

Каждая из программ аккредитуется отдельно. Требования одинаковы как к частным, так и к государственным вузам. Но до сих пор вузы аккредитовывались только на шесть лет, и процедура эта выматывала: силы университетов уходили на подготовку и сбор массы документов, требования были непомерно высокими. Теперь, по словам Анзора Музаева, все будет иначе.

"В подготовленной нами новой модели госаккредитации не будет тонны бумаг. Главный ориентир - оценка остаточных знаний студентов на всех уровнях: бакалавриат, магистратура и аспирантура. Если в вузах не дается качественное образование по всем направлениям подготовки, не осваивается какой-то минимум, то такая организация должна быть лишена аккредитации".

Но самый большой прорыв в том, что аккредитацию предлагается сделать бессрочной. Получил один раз - и все. Но расслабляться не стоит. "Мы продолжим наблюдать за вузами через мониторинги, они позволят нам увидеть "температуру", - подчеркнул Анзор Музаев. - И если она вдруг где-то "повысится", то мы приедем с проверкой. И упор будем делать тоже на знания студентов".