Италия заблокировала экспорт партии вакцины AstraZeneca в Австралию

Правительство Италии наложило вето на экспорт 250 с половиной тысяч доз вакцины AstraZeneсa, предназначавшейся для Австралии. Рим уже проинформировал Брюссель о принятом решении, и оно не вызвало возражений, сообщает телеканал Euronews.

Рим принял это решение после проведения соответствующей экспертизы. Специалисты установили, что Австралия не относится к странами из группы риска. К ней принадлежат государства, которые не в состоянии обеспечить себя противовирусными препаратами. Некоторое время назад Еврокомиссия одобрила нормы, регулирующие экспорт профилактических противовирусных препаратов. Премьер-министр Италии Марио Драги отметил, что Евросоюз может и должен блокировать экспорт в том случае, если контракты нарушаются.

Австралийское правительство сообщило, что вето Италии на темпы вакцинации повлиять не должно. В стране уже развернуто производство, которое позволит выпустить не менее 50 миллионов доз вакцины в ближайшие месяцы. В AstraZeneca сложившуюся ситуацию не комментируют.

Нынешние события могут оцениваться как сигнал, что Евросоюз продолжит занимать столь же жесткую позицию в отношении экспорта вакцины и в будущем, полагают эксперты.