Из-за COVID в Италии перенесены на осень выборы в 1200 городах

Выборы в городские советы более 1200 городов Италии, а также в региональный парламент области Калабрия перенесены из-за пандемии коронавируса на осень этого года. Такое решение принято правительством республики.

"Распоряжение принято с учетом чрезвычайной ситуации с COVID-19 и необходимости избегать скопления людей, а также для обеспечения того, чтобы голосования проходили в безопасных условиях для граждан в текущей кампании вакцинации", - цитирует РИА Новости официальное заявление правительства.

Ориентировочно выборы пройдут между 15 сентября и 15 октября​​​ и их будут выбраны мэры Рима, Неаполя, Турина и Милана.

Последний раз итальянцам приходилось голосовать на региональных выборах осенью 2020 года и тогда это тоже было сдвинутое на полгода из-за коронавируса голосование.