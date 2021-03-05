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Рубрика: В мире

Из-за COVID в Италии перенесены на осень выборы в 1200 городах

Выборы в городские советы более 1200 городов Италии, а также в региональный парламент области Калабрия перенесены из-за пандемии коронавируса на осень этого года. Такое решение принято правительством республики.

Фото: AP Photo / Luca Bruno
Италия ужесточила ограничения по коронавирусу

"Распоряжение принято с учетом чрезвычайной ситуации с COVID-19 и необходимости избегать скопления людей, а также для обеспечения того, чтобы голосования проходили в безопасных условиях для граждан в текущей кампании вакцинации", - цитирует РИА Новости официальное заявление правительства.

Ориентировочно выборы пройдут между 15 сентября и 15 октября​​​ и их будут выбраны мэры Рима, Неаполя, Турина и Милана.

Последний раз итальянцам приходилось голосовать на региональных выборах осенью 2020 года и тогда это тоже было сдвинутое на полгода из-за коронавируса голосование.

В мире Европа Италия Пандемия коронавируса COVID-19

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