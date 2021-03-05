Кабмин отменит обязательную удаленку для работников от 65 лет

С 1 апреля перевод сотрудников от 65 лет на так называемую удаленку перестанет быть обязательным. Об этом говорится в постановлении правительства.

В документе уточняется, что соответствующий дистанционный режим будет рекомендательным. При этом перевод на удаленку именно граждан старшего возраста будет приоритетным.

"Рекомендовать работодателям <…> осуществлять в приоритетном порядке перевод работников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную (удаленную) работу в соответствии с трудовым законодательством РФ", - приводит цитату из постановления ТАСС.

Агентство уточняет, что норма вступит в силу 1 апреля. Одновременно утратят силу предыдущие постановления, которые регулировали правила оформления больничных листов лицам в возрасте 65 лет и старше в случае карантина.