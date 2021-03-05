Какие сериалы показали на 71-м Берлинале

Конкурс 71-го Берлинале, скажем прямо, в этом году был скучноват. Самое интересное разбросали по параллельным программам. Возможно, причина в том, что впервые Берлинский международный кинофестиваль "тестирует" формат онлайн. При этом не обладает той щедростью, которую продемонстрировал в этом году виртуальный Американский кинофестиваль независимого кино Sundance. Зато программа сериалов Берлинале в этот раз, как и в предыдущие несколько лет, с тех пор, как она появилась, приносит радость.

Начнем с удивительного - в сериальный конкурс Берлинале вошло шесть проектов из разных стран (Россия - не представлена), и один из них - сериал "Это грех!", который уже появился на мировых онлайн-платформах. В частности, в нашей стране его можно смотреть на сервисе Амедиатека. Сериал уже довольно высоко оценен. И за актуальность темы, и за способ исполнения. Весьма познавательно о нем недавно написал в своем Инстаграм наш известный продюсер Александр Роднянский.

Процитируем немного: "Один из лучших шоураннеров (авторов сценария и продюсеров в одном лице) мира Расселл Т. Дэвис сделал в своей жизни уже очень многое: воскресил "Доктора Кто", написав два его популярных спин-оффа; создал культовый проект, перевернувший жизнь многих представителей ЛГБТ-сообщества, которые после появления этого сериала в 90-х стали чувствовать себя свободнее, - Queer as Folk, он же "Близкие друзья"; выпустил несколько резонансных и провокативных политических сериалов: "Годы" и "Чрезвычайно английский скандал". Но даже на этом блестящем фоне новый его сериал "Это грех" выглядит совершенно выдающимся. И по признанию автора - очень личным. В Великобритании у сериала огромный успех - телевизионные рекорды побиты, обычно строгая пресса не скупится на высшие баллы в рейтингах и слово "шедевр" в рецензиях. А что будет, когда сериал выйдет в США..."

Далее Роднянский описывает сериал и добавляет, что "те зрители, кто решит смотреть, точно оценят проект, восхитятся его жовиальной энергией, обаянием характеров, эмоциональностью и глубиной высказывания". Почему - "те, кто решат смотреть". Сериал затрагивает непростую тему. Время действия - начало 80-х. Главные герои - три парня, которые приезжают в Лондон. Все они - представители нетрадиционной ориентации. И далее в сериале, который весел и непринужден только на первый взгляд, идет серьезный разговор об эпидемии СПИДа. Проект вышел на сервисе HBO Max.

В программе Берлинале этого года есть один документальный сериал - как отражение тенденций времени. Это американский "Окружной прокурор Филадельфии" ("Philly D.A."). Он рассказывает историю юриста Ларри Краснера. Тот объявил войну правоохранительным органам, обвинив их в коррупции и применении насилия. В итоге его избрали окружным прокурором. Все это произошло в конце 2017 года, а теперь появился и захватывающий многосерийный фильм об этих событиях.

Хорошо "рифмуется" с конкурсным фильмом "Я - твой мужчина" сериал "Я и другие". Это немецкий проект, экранизация романа Мэтта Раффа "Приведи этот дом в порядок". В фильме рассказывается о мужчине-андроиде. В сериале - о молодом человеке Эндрю Гейдже, который страдает от диссоциативного расстройства идентичности. Зрители словно находятся в сознании андроида, проходя по многим уровням мужской интеллектуальной игры. Особенно будет интересен проект феминисткам, к тому же в нем есть яркая пародия на таких, как они. "Я и другие" - это сериал Sky. Скорее всего, он довольно быстро появится в России. А вот приобретут ли бразильский проект "Последние дни Гильды" и когда - предсказать трудно. Очень чувственный и, если можно так выразиться - вкусный сериал, главная героиня которого живет в постоянном наслаждении жизнью. Мужчины, собственноручно приготовленная еда из своих же продуктов - Гильда держит небольшое подсобное хозяйство. Сплошное удовольствие. Не сходится лишь с соседом-политиком и с его женой. Гильда категорически против того, чтобы на ее доме висели плакаты-агитки, призывающие голосовать за этого человека. Но ее пытаются переубедить. За одним соседом приходят и другие. Постепенно против девушки становятся настроены все больше людей. Однако Гильда - девушка с характером. Даже на титрах этого сериала она стоит в довольно откровенном наряде и при этом точит ножи. Такая сумеет за себя постоять. Сериал - проект Canal Brasil.

Шведско-датский сериал "Снежные ангелы" берет зрителя в оборот с первых же минут. В рождественский сочельник пропадает дитя. Малышу всего пять месяцев. Отец и мать ведут себя очень странно. Непонятно, виновны они или нет. Офицер полиции Элис понимает, что в показаниях родителей что-то не так и пытается разгадать головоломку.

Сериал "Среди мужчин" - из Аргентины. Он был снят для канала HBO режиссером Пабло Фендриком. Довольно непростое, но захватывающее зрелище, раскрывающее мужскую природу, причем с самой негативной стороны. Борьба за власть, безудержная сила, принцип - выживает сильнейший. К нему бы больше подошли слова Роднянского "те, кто решат смотреть". Снятый сериал в эстетике B-movie 1990-х годов прошлого века.

Обобщая впечатления от просмотренного, скажем о том, что по-прежнему сериалы пытаются показать то, чего в полной мере не увидишь ни в кино, ни по ТВ. Много секса, ярких сцен, общая направленность на то, чтобы зритель не расслаблялся ни на секунду и даже не пытался уйти. Все это опасно тем, что может отучить воспринимать настоящее авторское кино с его неспешностью, длинными планами, иными способами художественного выражения. Зато есть свобода выбора, что и продемонстрировал Берлинале, отобрав в свой конкурс образцы сериалов, по силе и насыщенности не уступающим один другому.