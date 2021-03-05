Кардиолог дал советы, как пережить "барическую пилу"

Кардиолог Юрий Серебрянский рассказал, как метеозависимые могут облегчить свое состояние во время резких скачков атмосферного давления (синоптики называют это явление "барической пилой").

"Каждый человек в той или иной степени чувствителен к метеотропным реакциям, а вообще правильно метеогелиотропная реакция, потому что метеорологические колебания происходят в силу того, что имеются колебательные процессы на Солнце", - заявил врач в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Людям с низким давлением врач посоветовал в случае недомогания выпить немного крепкого чая или кофе. Гипертоникам стоит не забывать носить с собой необходимые лекарства.

Специалист особо отметил, что прием любых препаратов необходимо согласовывать с врачом.

По словам Серебрянского, больше других к скачкам давления чувствительны люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, вегетососудистой дистонией, болезнями центральной и вегетативной нервной системы, а также лица с неустойчивой психикой.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сравнил эффект "барической пилы" с погружением в глубокую шахту, а затем резким подъемом на уровень небоскребов.