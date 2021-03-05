Распоряжение главы Республики Карелия от 5 марта 2021 года № 115-р

1. Внести в распоряжение Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 10 апреля 2020 года, № 1000202004100005, 1000202004100003, 1000202004100002, 1000202004100004, 1000202004100013, 1000202004100014, 1000202004100011, 1000202004100015, 1000202004100018, 1000202004100006, 1000202004100016, 1000202004100007, 1000202004100009, 1000202004100010, 1000202004100012; 13 апреля 2020 года, № 1000202004130003; 15 апреля 2020 года, № 1000202004150001; 20 апреля 2020 года, № 1000202004200003, 1000202004200002; 24 апреля 2020 года, № 1000202004240005; 27 апреля 2020 года, № 1000202004270001, 1000202004270005; 28 апреля 2020 года, № 1000202004280001; 29 апреля 2020 года, № 1000202004290003; 4 мая 2020 года, № 1000202005040002, 1000202005040001, 1000202005040005; 6 мая 2020 года, № 1000202005060002; 12 мая 2020 года, № 1000202005120007, 1000202005120006; 13 мая 2020 года, № 1000202005130011; 15 мая 2020 года, № 1000202005150002; 18 мая 2020 года, № 1000202005180001, 1000202005180002; 20 мая 2020 года, № 1000202005200006; 21 мая 2020 года, № 1000202005210001; 25 мая 2020 года, № 1000202005250001; 26 мая 2020 года, № 1000202005260009; 28 мая 2020 года, № 1000202005280001; 1 июня 2020 года, № 1000202006010001; 5 июня 2020 года, № 1000202006050006; 8 июня 2020 года, № 1000202006080001; 9 июня 2020 года, № 1000202006090001; 10 июня 2020 года, № 1000202006100002; 15 июня 2020 года, № 1000202006150001; 18 июня 2020 года, № 1000202006180003; 23 июня 2020 года, № 1000202006230005; 25 июня 2020 года, № 1000202006250001, 1000202006250008; 30 июня 2020 года, № 1000202006300001; 3 июля 2020 года, № 1000202007030001; 13 июля 2020 года, № 1000202007130001; 16 июля 2020 года, № 1000202007160001; 23 июля 2020 года, № 1000202007230005; 3 августа 2020 года, № 1000202008030001; 6 августа 2020 года, № 1000202008060010; 7 августа 2020 года, № 1000202008070005; 14 августа 2020 года, № 1000202008140003; 19 августа 2020 года, № 1000202008190001; 24 августа 2020 года, № 1000202008240001; 28 августа 2020 года, № 1000202008280001; 2 сентября 2020 года, № 1000202009020001; 16 сентября 2020 года, № 1000202009160001; 21 сентября 2020 года, № 1000202009210003; 19 октября 2020 года, № 1000202010190003; 23 октября 2020 года, № 1000202010230002; 26 октября 2020 года, № 1000202010260001; 28 октября 2020 года, № 1000202010280006; 2 ноября 2020 года, № 1000202011020001; 5 ноября 2020 года, № 1000202011050001, 1000202011050002; 9 ноября 2020 года, № 1000202011090002; 11 ноября 2020 года, № 1000202011110001; 16 ноября 2020 года, № 1000202011160001, 1000202011160002; 17 ноября 2020 года, № 1000202011170001; 20 ноября 2020 года, № 1000202011200002; 23 ноября 2020 года, № 1000202011230007, 1000202011230010; 30 ноября 2020 года, № 1000202011300001, 1000202011300002; 1 декабря 2020 года, № 1000202012010015; 4 декабря 2020 года, № 1000202012040001; 7 декабря 2020 года, № 1000202012070006; 15 декабря 2020 года, № 1000202012150002, 1000202012150001; 16 декабря 2020 года, № 1000202012160002; 18 декабря 2020 года, № 1000202012180005, 1000202012180008; 28 декабря 2020 года, № 1000202012280009, 1000202012280002; 30 декабря 2020 года, № 1000202012300007; 31 декабря 2020 года, № 1000202012310003; 11 января 2021 года, № 1000202101110001; 15 января 2021 года, № 1000202101150001; 19 января 2021 года, № 1000202101190003; 20 января 2021 года, № 1000202101200001; 22 января 2021 года, № 1000202101220003; 29 января 2021 года, № 1000202101290007; 3 февраля 2021 года, № 1000202102030001; 8 февраля 2021 года, № 1000202102080001; 15 февраля 2021 года, № 1000202102150001; 19 февраля 2021 года, № 1000202102190001; 20 февраля 2021 года, № 1000202102200008; 1 марта 2021 года, № 1000202103010001; 3 марта 2021 года, № 1000202103030001) следующие изменения:

1) в пункте 9.1:

абзац второй признать утратившим силу;

абзац десятый признать утратившим силу;

2) в первом предложении абзаца первого пункта 10 слова "проведения региональных и межмуниципальных спортивных и физкультурных мероприятий на открытом воздухе" заменить словами "проведения региональных и межмуниципальных спортивных и физкультурных мероприятий";

3) пункт 11.210 дополнить абзацами следующего содержания:

"11.210. Образовательным организациям в Республике Карелия не допускать проведение мероприятий в образовательных организациях, за исключением мероприятий, направленных на осуществление основных целей их деятельности, предусмотренных уставом, собраний с участием родителей (законных представителей) обучающихся (воспитанников) класса (группы), связанных с образовательными отношениями, мероприятий по организации и проведению занятий по подготовке детей к школе, с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).";

4) в пункте 11.3:

в подпункте 2 слова ", а также очках или лицевых защитных экранах в случае отсутствия защитных экранов (перегородок) между персоналом и клиентами (посетителями" исключить;

подпункт 6 признать утратившим силу;

5) пункт 11.7 признать утратившим силу;

6) в пункте 11.9:

в абзаце первом слова "С 15 июня 2020 года организациям" заменить словом "Организациям";

подпункт 3 признать утратившим силу;

в подпункте 5 слова ", а также очках или лицевых защитных экранах в случае отсутствия защитных экранов (перегородок) между персоналом и клиентами (посетителями" исключить;

подпункт 7 признать утратившим силу;

7) в пункте 11.10:

в абзаце втором подпункта 1 слова ", а также работу персонала, осуществляющего непосредственное взаимодействие с посетителями (потребителями), - в очках или лицевых защитных экранах в случае отсутствия защитных экранов (перегородок) между персоналом и посетителями (потребителями)" исключить;

абзац восьмой признать утратившим силу;

в подпункте 2:

в абзаце третьем слова ", а также работу персонала, осуществляющего непосредственное взаимодействие с посетителями, в очках или лицевых защитных экранах в случае отсутствия защитных экранов (перегородок) между персоналом и посетителями" исключить;

абзацы двенадцатый, тринадцатый признать утратившими силу;

абзац двадцать первый признать утратившим силу;

8) абзац пятый подпункта 1 пункта 11.13 изложить в следующей редакции:

"использование средств индивидуальной защиты (у посетителей - масок, у персонала - масок, перчаток);";

9) в абзаце втором пункта 11.23 слова "на 10 кв. метров" заменить словами "на 4 кв. метра"; слова ", перчатках), персонала, осуществляющего непосредственное взаимодействие с посетителями (потребителями), - в очках или лицевых защитных экранах в случае отсутствия защитных экранов (перегородок) между персоналом и посетителями (потребителями" исключить;

10) в пункте 11.24:

в абзаце втором подпункта 3 слова ", при этом не превышая 50 процентов наполняемости залов от максимально возможной при проведении концертных мероприятий (за исключением филармонических концертов)" исключить;

в абзаце втором подпункта 5 слова ", при этом не превышая 50 процентов наполняемости залов от максимально возможной" исключить;

11) в пункте 11.27:

в подпункте 1:

абзац второй изложить в следующей редакции:

"деятельность спортивных объектов, деятельность спортивных клубов, деятельность в области спорта прочую для групп не более 30 человек, деятельность организаций, реализующих программы спортивной подготовки, в группах не более 30 человек; деятельность плавательных бассейнов с количеством занимающихся не более 8 человек на одну дорожку; деятельность по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Республики Карелия и календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований, в том числе выполнение нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). Указанные виды деятельности осуществлять при условии обеспечения выполнения Рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах), утвержденных Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 4 июня 2020 года, требований Регламента по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденного Министерством спорта Российской Федерации, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 31 июля 2020 года, использования средств индивидуальной защиты (масок, перчаток), за исключением периода соревновательной и тренировочной деятельности спортсменов; разграничения зоны входа/выхода для входящих и выходящих участников, зрителей (при наличии) и обслуживающего персонала, при этом размещение зрителей разрешается при соблюдении социальной дистанции (не менее 1,5-2 метров);";

абзацы девятый, десятый изложить в следующей редакции: "входа в помещение и нахождения в нем исключительно в средствах индивидуальной защиты (масках), за исключением осуществления тренировочной деятельности и нахождения на территории душевых;

работы персонала в средствах индивидуальной защиты (масках);"; абзац четырнадцатый признать утратившими силу;

в подпункте 2:

в абзаце втором слова "на открытом воздухе" исключить; абзац восьмой признать утратившим силу;

абзац девятый изложить в следующей редакции:

"использования средств индивидуальной защиты (у посетителей - масок, у персонала - масок, перчаток);"

абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:

"использования средств индивидуальной защиты (у посетителей - масок, у персонала - масок, перчаток);";

в абзаце двадцатом слова ", а также у персонала, осуществляющего непосредственное взаимодействие с посетителями, - очков или лицевых защитных экранов в случае отсутствия защитных экранов (перегородок) между персоналом и посетителями" исключить;

в абзаце двадцать третьем слова "на 10 кв. метров" заменить словами "на 4 кв. метра";

дополнить абзацами следующего содержания:

"деятельность танцплощадок, дискотек и иную зрелищно-развлекательную деятельность, при условии обеспечения:

установки стационарного диспенсера (дозатора) или мобильной стойки с диспенсером (дозатором) с кожным антисептиком, парфюмерно-косметической продукцией (жидкости, лосьоны, гели с аналогичным содержанием спиртов) при входе и выходе (в случае разделения потоков посетителей) в местах, доступных для посетителей, с обязательным размещением информации об используемом средстве (в случае отсутствия информации на упаковке);

использования средств индивидуальной защиты (масок);

соблюдения социального дистанцирования;

при предоставлении услуг общественного питания выполнения требований подпункта 2 пункта 11.10 настоящего распоряжения.";

12) пункт 11.28 признать утратившим силу.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 6 марта 2021 года.

Глава Республики Карелия А.О.Парфенчиков







