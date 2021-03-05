Киев попросил США ввести новые санкции против России

Ввести новые всеобъемлющие санкции против России - с таким призывом обратился к Вашингтону Офис президента Украины Владимира Зеленского. В том числе имелись в виду и меры против газопровода "Северный поток - 2".

Обращение за санкциями звучит с привычными для Киева просящими интонациями. "Мы бы были глубоко признательны, если США рассмотрят введение нового всеобъемлющего санкционного режима" - передает РИА Новости заявление замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Юлии Свириденко в ходе видеоконференции, организованной Атлантическим советом.

Она напомнила также, что "Северный поток - 2" может якобы "подорвать не только экономику Украины, но и поставить под угрозу энергобезопасность Европы".

В конце обращения она привычно попросила Вашингтон о поддержке в разрешении ситуации на Донбассе, где Киев, напомним, по-прежнему саботирует выполнение Минских соглашений.