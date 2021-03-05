Китай будет повышать пенсионный возраст

Правительство Китая прорабатывает план повышения пенсионного возраста граждан, сообщил заместитель министра трудовых ресурсов и социального обеспечения Ю Цзюнь.

По его словам, это решение будет принято с учетом общей ситуации в области экономического и социального развития страны. Отсрочка выхода на пенсию является распространенной практикой во многих странах мира для решения проблемы старения населения. В настоящее время этот показатель в крупных государствах обычно превышает 65 лет. "Реформа направлена на лучшую защиту основных жизненных потребностей людей", - цитирует чиновника "Синьхуа".

По данным агентства, в 2021-2025 годы предполагается постепенное повышение возраста выхода на пенсию, который был установлен в 1950-е годы. На данный момент для мужчин пенсионный возраст в КНР начинается с 60 лет, для женщин, работающих в сфере услуг, - с 55 лет, работницы, занимающиеся физическим трудом, могут уйти на заслуженный отдых с 50 лет.

Отмечается также, что после основания КНР в 1949 году средняя продолжительность жизни в Китае составляла около 40 лет, в 2019 году этот показатель в среднем по стране вырос до 77,3 года, а для городского населения даже превысил отметку в 80 лет.

Китай столкнулся со стремительным старением населения. По прогнозам демографов, к 2050 году в КНР будет насчитываться около 487 миллионов человек старше 60 лет. Таким образом, пожилые люди будут составлять около 35 процентов населения. Это приведет к нехватке рабочей силы и снижению темпов экономического роста. По итогам 2019 года население Китая составляло около 1,4 миллиарда человек, передает ТАСС.