Китай сокращает нищету за счет внедрения достижений науки и техники

"Раньше я понятия не имел, что такое грибы юньжун, и правда ли, что они так хороши, как об этом говорят эксперты Китайской академии наук. Однако потом увидел, что у односельчан отлично получается выращивать этот вид съедобных грибов, и тогда окончательно решил попробовать себя в этом деле, - поделился своей историей борьбы с бедностью Ян Чаолунь, сельский житель из поселка Паньлун уезда Шуйчэн провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая. - Теперь я на личном опыте убедился, что выращивание грибов юньжун очень прибыльно. С площади одного му (666,7 квадратного метра) удается выручить несколько тысяч юаней, прибыль возросла сразу в несколько раз".

27 марта 2020 года агротехник из сельскохозяйственного управления администрации уезда Ваньнянь города Шанжао провинции Цзянси ведет обучающий курс по выращиванию рассады в теплице. Фото: Сюй Шэнгао

За счет использования достижений науки и техники Китай помог большому числу фермеров покончить с бедностью и достичь зажиточности. С 2012 года департаменты науки и технологий КНР в общей сложности создали в бедных районах страны 1290 платформ для инноваций и предпринимательства и 77 тысяч групп для оказания адресной помощи в сфере науки и техники. А также направили в бедные территории 289,8 тысячи научно-технических специалистов. Кроме того, Китай вложил более 20 миллиардов юаней (около 3,06 миллиарда долларов) в реализацию 37,6 тысячи научно-технологических проектов и применил свыше 50 тысяч передовых практических технологий и новых разновидностей сельскохозяйственных культур для повышения эффективности производства и улучшения жизненного уровня народа.

Сотрудник Исследовательского института садоводства при Академии сельскохозяйственных наук провинции Чжэцзян на юго-востоке Китая Цай Вэймин совместно со своей командой создал демонстрационную базу для централизации производства грибных палочек в уезде Уи, продемонстрировав тем самым пример и оказав местным жителям помощь в развитии грибоводства. Благодаря усилиям Цай Вэймина и его команды на территории уезда появилось более 20 новых производственных линий, на которых ежегодно производится свыше 38 миллионов грибных палочек, что приносит пользу более чем 90 процентам фермеров, занимающихся выращиванием грибов. Это позволяет сократить расходы и увеличить общие доходы более чем на 100 миллионов юаней (примерно 15,46 миллиона долларов).

Академик Инженерной академии Китая Дэн Сюсинь внедрил в уезде Цзыгуй провинции Хубэй в центральной части Китая новую технологию выращивания апельсиновых деревьев. Она значительно продлила сроки сбора апельсинов и сделала уезд одним из районов производства с наиболее длинным периодом поставок свежих апельсинов в стране. Новая технология увеличила доходы местных фермеров более чем на 30 процентов.

Уезд Пелам городского округа Шигадзе Тибетского автономного района, расположенный на высоте более 4000 метров над уровнем моря, отличается обильной инсоляцией и резким перепадом температур. Более 10 лет голозерный ячмень в уезде давал большой урожай, однако из-за невысоких цен на этот продукт доходы фермеров не увеличивались. Чжан Цзимин, технический специалист с богатым опытом выращивания овощей, был направлен из города Цзинань провинции Шаньдун в уезд. Изучив ситуацию на месте, он вместе со здешними фермерами начал улучшать состояние почвы и внедрять новые сорта фруктов и овощей. В результате нескольких лет в уезде Пелам появилось больше десяти тысяч теплиц для выращивания овощей, количество сортов фруктов и овощей увеличилось до 140, площадь посадки выросла до 14 тысяч му (9,33 квадратного километра), а годовой объем производства превысил 200 миллионов юаней (примерно 30,95 миллиона долларов). В октябре 2018 года уезд Пелам официально покончил с нищетой. Выращивание фруктов и овощей вывело из бедности более 4000 местных жителей.

С 2012 года в бедных районах Китая создали 1290 платформ для инноваций и предпринимательства

Древняя китайская мудрость гласит: "Дай человеку рыбу - и он будет сыт один день. Научи человека ловить рыбу - и он будет сыт всю жизнь". В китайских провинциях реализуется ряд образовательных проектов, таких как обучающие курсы для популяризация научных знаний, что раскрывает потенциал развития малоимущих жителей.

В уезде Ланьцан провинции Юньнань на юго-западе Китая группа под руководством академика Инженерной академии Китая Чжу Ююна открыла учебные курсы по борьбе с нищетой с помощью науки и техники. Цель курсов состоит в обучении бедняков навыкам сельскохозяйственного производства по новой модели "поселково-волостные агротехники + учащиеся+ фермеры". К примеру, местный житель Ма Чжэнфа прошел два курса по освоению технологии посадки озимого картофеля и фруктовых деревьев. Окончив обучение, за счет применения новых технологий он не только увеличил свой доход, но и помог десятку бедных семей избавиться от нищеты.

По словам сотрудника Министерства науки и технологий КНР, с 2014 года центральное правительство Китая выделило 2,14 миллиарда юаней (около 331 миллиона долларов) на подготовку научно-технического персонала в трех категориях территорий: отдаленные и бедные районы, приграничные этнические районы и старые революционные районы. В общей сложности было обучено более 20 тысяч специалистов, которые разбираются в технологиях, умеют управлять хозяйством и готовы на постоянной основе работать в бедных районах.

Публикация подготовлена по материалам газеты "Жэньминь Жибао"

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